Как легко соблазнить девушку

В современном обществе только и разговоров, что о мужчинах, женщинах и их взаимодействии

В современном обществе только и разговоров, что о мужчинах, женщинах и их взаимодействии. И один из главных вопросов, который мучает большинство мужчин – как соблазнить девушку. Этот тонкий момент интересует и тех, кто безуспешно штурмует крепость безразличия давней пассии, и тех, кто планируют познакомиться в ночном клубе с девушкой сколь угодно модельной внешности и соблазнить ее, не вовлекая товарно-денежные отношения. Правда, для первого и второго случая правила игры разные. Вопросы выхода из «френдзоны» слишком сложны для обобщения в несколько пунктов, поэтому займемся вопросами экспресс-соблазнения незнакомки. Итак, чтобы охмурить красотку, необходимо следовать основным правилам.

Поработайте над внешним видом

Чтобы запланированная охота принесла плоды, начать нужно со своего внешнего вида. Безусловно, отправляться на поиски царицы полей с немытой головой и в грязной одежде запрещено законом. Но особое внимание стоит обратить на ногти. Если они не стриженные и, что самое страшное, грязные, то рассчитывать на секс особо не стоит. Девушке сразу же представится, как мужчина этим безобразным маникюром ей все детородные органы распустит по петлям, как старый свитер, и предпочтет ретироваться в безопасный угол помещения. А коли уж цель всего мероприятия — секс, то стоит позаботиться и о благообразном виде всего тела и в частности тех мест, которые по итогам вечера рискуют оказаться на первом плане.

Найдите идеальное место для знакомства

За любовными приключениями стоит отправиться в заведение, где атмосфера хорошо располагает к знакомству. И лучше всего для этих целей подойдет уютный бар. Конечно, познакомиться можно где угодно – в метро, на улице или в театре, но именно в баре – но не клубе, где гремит техно и электро — завязать кокетливый разговор проще всего, ведь там вам на помощь придут приглушенный свет, приятная музыка и алкоголь в неограниченных количествах. Соблазнить мадам можно и без выпивки, если, конечно, природа не поглумилась над вами — хотя многим самцам, даже весьма раскованным, по-прежнему трудно с этим делом. Еще один хороший вариант — домашние вечеринки, где девушки более открыты, потому как их окружает определенный круг знакомых. Только не забудьте уточнить возраст красотки, чтобы по итогам мероприятия не оказаться на одном диване с малоизвестными звездами на Первом канале.

Выберите цель и наберитесь смелости

Придерживайтесь правила, что все происходит здесь и сейчас, иного случая ждать не стоит. Из-за бешеного ритма повседневной жизни многие девушки не заводят серьезных отношений, лишь потому что над ними тоже нужно работать. Дерзайте – вполне вероятно, вы подойдете именно к той, которая не помышляет о моногамии. Или же просто тоскует от дефицита мужского внимания и на каждое мужское «гыгыгы» расцветает весенними клумбами. Девушки, готовые к кратковременным отношениям, чаще всего всем своим видом дают об этом знать — сексуальный наряд, ищущий взгляд, красивый мэйк. Если конкурентов рядом с ней не наблюдается, установите зрительный контакт и улыбнитесь. Девушка ответила улыбкой — можете смело к ней подсаживаться.

Начало знакомства

Первые минуты общения очень важны — по вводным фразам девушка делает для себя вывод, продолжится ли милое общение или нет. Как именно завязать разговор – решать вам, но заинтересовать и удивить ее в приятном смысле нужно обязательно. Пусть это будет небрежное замечание по поводу ее напитка, которое позволит вам заказать ей еще одну порцию. А пока бармен готовит коктейль, займите девушку непринужденной беседой, сдобренной парой небанальных комплиментов. Не забывайте, что уверенность в себе способны творить чудеса даже в самых безнадежных ситуациях. Однако и меру надо знать: решение если не склеить девушку, то хотя бы разозлить ее до поросячьего визга — популярная тактика представителей мужского пола. Если девушка уже сконструировала скорбное и скучающее лицо, просто отойдите. Как говорится, уронив достоинство, сделайте вид, что оно не ваше.

Ври – да не завирайся

Многих мужчин вдохновляет, какими глазами на него смотрит прекрасное создание, когда тот представляется успешным бизнесменом, смелым скалолазом или самым молодым профессором университета. Вот только запутаться в собственных историях бывает очень просто, особенно после пары бокалов алкоголя. Поэтому к профессиям, национальностям и прочим моментам, которые обычно фиксируются в документах, лучше не привязываться. В идеале изобразить из себя нечто расплывчатое, но интересное. И, если вам не дали от ворот поворот через две минуты после знакомства, постарайтесь придерживаться своего нового образа весь вечер. При этом вести беседу стоит в русле информации, которую незнакомка будет выдавать о себе: так у нее создастся впечатление, что вы — внимательный собеседник.

Никаких намеков на толстые обстоятельства

Изящно выстроенный кокетливый диалог может запросто оборваться после нелепого и неуместного упоминания об «удобной кровати в квартире за углом». Не торопите события (насколько это возможно) — все должно пойти своим чередом, даже если события разворачиваются в течение одного вечера.

Переходите к активным действиям

Беседа складывается наилучшим образом, он говорит то, что она хочет услышать, и чувствует себя полубогом, а она неловко смеется — так смеются пьяные девушки — и еле держит в руке бокал с вином. Похоже, что пришло время переходить к решительным действиям. Тянуть с этим делом не стоит — женщины любят настойчивых. Ведь все знают, что за женским «нет» в девяти случаях из десяти скрывается решительное «да-да-да!». Если мужчина был достаточно очарователен и щедр, то велика вероятность того, что девушка, слегка утомленная и «внезапная, несуразная такая, противоречивая вся», как в «Покровских воротах» отдающаяся в руки Костика студентка, смело пойдет за кавалером. Не вырываясь и не взывая к помощи доблестной полиции.

По дороге в отель

Очень важно не растерять градус страсти по дороге в отель/квартиру, особенно, если путь предстоит неблизкий. Шепчите ей на ушко комплименты, целуйтесь, возьмите в такси бутылку шампанского — делайте что хотите, чтобы только девушка не заскучала и оставалась заинтересованной в предстоящем мероприятии. В конце концов, мысли и разговоры о сексе для многих представительниц прекрасного пола гораздо более возбуждающий процесс, нежели сам секс.

На месте

Мужчины в основной своей массе являются любителями шальных наскоков и коротких забегов, и в случае кратковременных интимных помешательств такой расклад может вполне устроить некоторых барышень. Практика показывает, что иногда ковать железо нужно, не отходя от кассы.

Но порой случается, что в новой обстановке решительность девушки исчезает без следа. Прямо как в фильме «Эта дурацкая любовь», когда Ханна из роковой тигрицы превращается в робкую школьницу, переместившись из бара в роскошный дом «отфотошопленного» красавца в исполнении Райана Гослинга. В половине случаев слегка протрезвевшая в такси девушка начинает переживать, что вместе с бюстгальтером «пуш-ап» и колготками «чудо-попка» безнадежно рассеется тот образ, который ей хотелось бы оставить в памяти заинтересовавшегося мужчины. А иногда откуда ни возьмись всплывает традиционный лозунг «Я на первом свидании ни-ни». Если пауза затянулась, и девушка нервно оглядывается на дверь и норовит из-под полы вызвать такси, придется немного потрудиться. На помощь придет еще один бокал шампанского (не водки!), приятная музыка (не «Лунная соната»!), пару комплиментов (в такой ситуации нет ничего лучше благонамеренной лжи) и немного разговоров на отвлеченную тему. Или же предложите испуганной лани вместе посмотреть романтический фильм (как бы уныло это не звучало) – тесные объятия, поглаживания и особо нежные поцелуи – и вот мужчине уже позволено сосредоточенно изучать ее эрогенные зоны. Только не нужно после первого намека на близость заполнять неприятную паузу бессмысленной болтовней — ваши навязчиво-невротические наклонности в любовном ложе точно не поместятся.

После секса

Иногда бывает так, что после секса на одну ночь девушка быстро становится героем дум (глубинных психозов, эротических снов, алкогольных путешествий) ее соблазнителя. И это прекрасно, ведь чувства могут быть взаимными! Однако если мужчина успел наврать своей пассии по всем пунктам биографии, то велика вероятность столкнуться при следующей встрече с холодным блеском в ее глазах и глубоким презрением, граничащим с желанием ударить кавалера чем-нибудь тяжелым. Чуть менее удобной можно назвать ситуацию, когда до физического контакта все было как в дымке, а наутро в глаза полезли анатомические подробности, и у мужчины уже нет никакого желания продолжать общение в каком-либо ключе. Вот только вежливо отправить девушку домой получается не у всех. Не берите телефон, если не будете ей звонить, не дурите девушке голову. Если есть еще совесть в пороховницах, сделайте прощание максимально тактичным и вежливым — скажите, что все было прекрасно и распрощайтесь. В любом случае нужно понимать, что подобные «однодневные гастроли» – всегда риск и игра, который определенно стоит свеч. Люди, будьте смелее друг с другом!

Источник: lifeo.ru