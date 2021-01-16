Каким будет 2022 год по китайскому гороскопу? Что принесет Черный Водяной Тигр?

Черный Водяной Тигр: чего ожидать? Тигры — смелые и активные люди, которые обожают жизнь, полную сложных вызовов и приключений.

2022 год по восточному календарю и китайскому гороскопу — год Тигра

Всех интересует, 2022 год — кого? 2022 год по восточному календарю и китайскому гороскопу — год Тигра. По китайскому зодиаку, Тигр идет третьем в 12-летнем цикле китайского зодиакального гороскопа, а, значит, 2022 год — Черного Водяного Тигра. Подробнее об этом — дальше в статье.

Вы уже знаете, что 2021 год — Белого Металлического Быка. Астрологи уверяют, что гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака будет гораздо удачнее, чем его предшественник. Кроме того, задобрить покровителя 2021 года совсем несложно.

А вот покровитель 2022 года — Черный Водяной Тигр: чего ожидать? Тигры — смелые и активные люди, которые обожают жизнь, полную сложных вызовов и приключений.

Кроме 2022 года, также годы Тигра: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 2022, 1998, 2010.

2022 год Тигра: полная характеристика

2022 год — Черного Водяного Тигра. Водяной Тигр — очень любопытный, отличается высокой обучаемостью и прекрасными артистическими данными. Черный Водяной Тигр — непредсказуемый, мятежный, красочный, мощный, страстный, смелый, энергичный, стимулирующий, искренний, нежный, гуманный, щедрый. Может быть беспокойным, безрассудным, упрямым, эгоистичным, агрессивным, самостоятельным, управляемым и угрюмым. Таким и будет 2022 год.

Стихия 2022 года — Вода.

Cчacтливыe цифpы 2022 года: 1, 3 и 4 и чиcлa, coдepжaщиe иx.

Cчacтливыe дни 2022 года: 16-e и 27-e чиcлa китaйcкoгo луннoгo мecяцa.

Cчacтливыe цвeтa 2022 года: cиний, cepый, opaнжeвый.

Cчacтливыe цвeты 2022 года: желтaя лилия, цинepapия.



Cчacтливыe cтopoны cвeтa 2022 года: вocтoк, ceвep, юг.Cчacтливыe мecяцы 2022 года: 3-й (март), 7-й (июль) и 10-й (октябрь) мecяцы китaйcкoгo луннoгo кaлeндapя.Неудачный цвeт 2022 года: кopичнeвый.Heудачные чиcлa 2022 года: 6, 7 и 8.Hecчacтливoe нaпpaвлeниe 2022 года: югo-зaпaд.Hecчacтливыe мecяцы 2022 года: 1-й (январь), 4-й (апрель), 5-й (май) и 11-й (ноябрь) мecяцы китaйcкoгo луннoгo кaлeндapя.

Как встречать 2022 год Черного Водяного Тигра?

Украшать дом на Новый год 2022 Черного Водяного Тигра нужно максимально натурально. Елку также следует купить живую. Или декорировать квартиру живыми ветками. Забудьте обо всех однотипных, серебристых и золотистых игрушках, ленточках, пластиковых снежинках и дождиках. Можно использовать различные блестящие ленты, еловые ветки и декоративные свечи серебристых, желтых, пурпурных, золотистых оттенков. Свечи можно с легкостью сделать полосатыми (как тигр), просто обернув вокруг каждой блестящую декоративную ленточку. Главное правило в оформлении новогоднего декора — придерживайтесь одного стиля.



2022 год Тигра

2022 год Черного Водяного Тигра: в чем встречать?

Неправильно нарядиться на новогоднюю ночь и разозлить Тигра будет очень просто. А чтобы этого не произошло, постарайтесь сделать так, чтобы в вашей одежде или обуви были полосатые элементы. Если в вашем гардеробе подобным вещам не место, тогда остается делать акцент на аксессуары — женщины могут надеть сережки, браслеты, заколки с полосатыми принтами. А мужчины — галстуки, носки. И, конечно же, всегда можно сделать специальный "тигровый" макияж, если есть желание.

2022 год: праздничный стол

В выборе места расположения праздничного стола руководствуйтесь в первую очередь удобством, но если это не принципиально, то поставьте его в центр. Для его украшения можно смастерить композицию из свечей, еловых веток и ленточек с новогодними игрушками. Также не забудьте поставить в центр стола фигурку символа года. Это может быть как мягкая игрушка, так и скульптурка.

Новый год 2022: что дарить на год Тигра?

В этом деле помните главное правило — дорог не подарок, дорого внимание. Подойдите с фантазией к упаковке подарка, но сосредоточьтесь на самом сюрпризе. Он должен быть полезным, именным, подчеркивающим ваше отношение к человеку.

Новорожденные 2022: какими будут дети, рожденные в год Тигра?

Дети-Тигры оптимисты, энергичные и общительные, интересуются абсолютно всем и формируют обо всем собственное мнение. В будущем ребенок достигнет успеха, если найдет то, что ему по душе.

Те, кто рожден в год Тигра, обладают актерским талантом и артистичностью. Очень открыты, безошибочно чувствуют настроение собеседника во время общения. Знают себе цену и считают, что всегда достойны похвалы. Творческие личности, предпочитают в будущем связать судьбу с театром, сценой.

Также Тигры по китайскому гороскопу — очень эмоциональны. Настроение меняется настолько быстро, что невозможно уследить. Быстро тратят свою энергию, а вспышки гнева чередуются с состояниями меланхолии и апатии.

Чего ждать в 2022 году всем знакам по восточному календарю?

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

2022 год, к сожалению, не ваш. Тигр не в восторге от вашего подхода к жизни, поэтому будет ставить палки в колеса при малейшей возможности. Не смотрите на тех, кто все время рискует и чем-то жертвует — с вами такой номер не пройдет, вас поймают "на горячем". Больше внимания посвятите важным делам, которые, возможно, перекладывали не просто со дня на день, а с года на год.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

Год Тигра для Быка будет трудным и полным неожиданностей, в большей степени неприятных. Не злитесь и не принимайте поспешных решений, если не хотите о них пожалеть в скором времени. Не торопитесь бежать на цель, выставив вперед рога. Внимательно продумывайте свои действия, успех любит планирование.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010).

Год Тигра для Тигра, естественно, принесет колоссальный успех! Все карты в ваших руках, а звезды сошлись над вами, чтобы освещать дорогу. Любые начинания будут удачны, поэтому беритесь смело за большие дела и занимайтесь тем, к чему действительно лежит душа.

Кот или Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011).

2022 год для Котов (Кроликов) предупреждает, что нужно быть готовыми к переменам, которые сначала не захочется принимать, но со временем вы свыкнетесь и будете даже довольны ими. Вы привыкли к спокойному образу жизни, но теперь придется с ним попрощаться. Сумейте разглядеть в этом положительные стороны.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012).

2022 год для Драконов говорит, что вы — любимчик судьбы. И все, что произойдет в год Тигра, будет вам по душе. Перемены, новые возможности — это все то, что разжигает в вашей крови огонь. Вы справитесь и найдете способ взлететь на вершину.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012).

Год Тигра для Змеи будет утомительным, истощающим и порой невыносимым, но однозначно полезным и несущим ценный опыт. Все перемены, несмотря на "ссадины" при их получении, произойдут к лучшему. Знания, которые получите в 2022 году, будут вам полезны всю жизнь.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Лошадь в год Тигра наконец-то приступит к воплощению своих желаний и самореализации. Как никогда ранее, вам захочется иметь свое дело, а не работать "на дядю". Вы сможете все, если будете верить в себя, закроете глаза на помехи вокруг и обуздаете страхи внутри. Год Тигра — самое время для перемен. Действуйте, иначе Тигр покарает вас за нерешительность.

Овца или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

2022 год для Козы ознаменуется проблемами в личной жизни. Возможно, ваш партнер, увлекшись переменами, пришедшими с наступлением нового года, забудет о вас или отодвинет на задний план. Не рубите сгоряча и попробуйте наладить отношения, терпеливо высчитывая каждый шаг. Или поставьте точку в отношениях, если бороться за них дальше не видите смысла.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

Год Тигра для Обезьяны подарит много интересных перемен и приятного вдохновения. Ваша жизнь станет похожей на захватывающий сериал, но, увлекшись проблемами героев вокруг, не забывайте о своей собственной судьбе. Будет желание и возможность помогать другим, но нежелательно приниматься за дело, если вас об этом не просят.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

Год Тигра 2022 для Петухов будет суров. К счастью, выпавшие трудности будут вам вполне по плечу, но все равно заставят понервничать и будут утомлять. Следите за здоровьем и финансами, неудача может подкрасться с неожиданной стороны. Воздержитесь от резких решений и грубости, это может навредить.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Год Тигра 2022 для Собаки будет вполне предсказуем и удачный, если не станете жертвовать собой и своими интересами с целью помочь другим. Собаки — благородные и честные люди, но порой с трудом отличают, кто друг, а кто таким притворяется. За что бы вы ни взялись и как бы ни протекал ваш путь, в последствии получите выгоду для себя.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007).

2022 год для Кабана будет непростым, но вы справитесь. Нагрянут непредвиденные перемены, которые поначалу будут раздражать, затем не оставят другого выбора, кроме как привыкнуть. С великодушием примите изменения, дарованные вам Тигром, думайте, как мудрец, и поступайте так же.

Источник: hochu.ua