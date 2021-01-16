Как отдыхаем на 23 февраля 2021 года

Сегодня 23 февраля в России, бесспорно, является праздником мужчин. Впрочем, есть и исключение: в этот день принято поздравлять также женщин-ветеранов и женщин-военнослужащих.

За свою историю этот праздник не раз менял название, но главное – что мало кто знает – изначально это был…. женский день

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля. Причем не только в нашей стране, но также в ряде других, например, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. В 2021 году 23 февраля выпадает на вторник.

За свою историю праздник не раз менял название. Но главное – что мало кто знает – изначально этот праздник был…. женским.

Вот что по этому поводу историк, доцент Открытого гуманитарного университета Виктор Яблонский рассказал в интервью «Комсомольской правде»: по его словам, более ста лет назад, в 1910 году, в Копенгагене на Международной конференции женщин знаменитая феминистка Клара Цеткин предложила учредить «день борьбы за свои права – сначала только избирательные, но позднее появились требования также и о смягчении трудового законодательства, обеспечении медпомощи роженицам и прочем «соцпакете».

А там, слово за слово, женщины добились и учреждения своего "особого праздника". В итоге с 1914 года во многих странах начал отмечаться единый Женский день - 8 марта.

Однако в России, которая тогда еще жила по юлианскому календарю, этот день выпадал на 23 февраля. Поэтому у нас поначалу отмечался вовсе не мужской праздник, а женский! И изначально он назывался «День женщины-работницы».

Кстати, именно в этот день началась и Февральская революция, но это уже совсем другая история…

Если же вернуться к празднику защитников, то первоначально, начиная с 1919 года, он именовался как День Красной армии и Флота.

С 1946 до 1993 годы носил название День Советской армии и Военно-морского флота.

А потом праздник стал Днем победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — Днем защитников Отечества. Прямо так и назывался.

А с 2006 года по решению депутатов Госдумы праздник переименовали в День защитника Отечества. То есть, из официального названия убрали слова про победу Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. А заодно понятие "защитники" было изложено в единственном числе.

С тех пор традиционно мужской российский праздник называется как «День защитника Отечества». Запомните и больше не путайте!

Сегодня 23 февраля в России, бесспорно, является праздником мужчин. Впрочем, есть и исключение: в этот день принято поздравлять также женщин-ветеранов и женщин-военнослужащих.

Как отдыхаем на 23 февраля 2021 года? Одна из традиций праздника - торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. И каждый год в Кремлёвском дворце проходит праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Во многих городах страны дают праздничный салют.

НА ЗАМЕТКУ

А вот какие выходные дни ждут нас еще на протяжении всего 2021 года согласно "Производственному календарю»: