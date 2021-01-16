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С Днем Ледовара красивые поздравления в праздник 16 января 2021 года

09:30 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Оказывается, что люди, которые приносят нам радость в виде заливки катка, ежегодно шестнадцатого января отмечают свой профессиональный праздник.

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Любители кататься на льду должны поздравить своих героев

Вы, наверняка, очень любите кататься на коньках или играть в хоккей. Каждый год мы с нетерпением ждем, когда же зальют площадку водой, чтобы она превратилась в самый настоящий каток. Оказывается, что люди, которые приносят нам радость в виде заливки катка, ежегодно шестнадцатого января отмечают свой профессиональный праздник. Делитесь своей находкой с друзьями и близкими, чтобы как можно больше людей узнали о том, что нужно поздравлять и Ледоваров с их профессиональным праздником. Дата, когда отмечается День Ледовара - 16 января.

***

Все спортивные победы зависит от вас,

Вы лёд на ледовых аренах делаете просто класс,
Заливка начинается с самого утра,
К выходу спортсменов успеваете всегда.
В день ледовара примите поздравления,
Желаем вам здоровья, радости, терпенья,
Желаем счастья, радости, добра,
Чтоб жизнь долгой и счастливой была.

***

На ледовых аренах вы творите чудеса,
Лёд не отличишь от хрусталя,
Фигуристы, как по воздуху по льду летают,
И с праздником вас от души поздравляют.
Удачи вам большой, настоящей,
Простого человеческого счастья,
Любви взаимной и красивой,
Судьбы самой счастливой.

***

Вы работаете от зари до глубокой ночи,
Часто без выходных, между прочим,
За детище своё волнуетесь всегда,
У вас добрая и чистая, как лёд душа.
Ледовары, примите поздравления,
Спасибо вам за ваше творенье,
Здоровье пусть будет крепким и отменным,

Счастье к вам пускай приходит непременно.

***

Вы за качество покрытия льда отвечаете,
Тонкости своей работы отлично знаете,
От вас зависит победа спортсменов всех,
Желаем, чтобы всегда сопровождал вас успех.
От хоккеистов и фигуристов примите поздравления,
Получайте от работы только вдохновенье,

В день ледовара вам комплименты и цветы,
Желаем, чтоб сбывались заветные мечты.

***

С днём ледовара вас поздравить рады,
Победы спортсменов, и для вас награда,
Невидимый фронт работы вы выполняете,
За безопасность на льду отвечаете.
Как стёклышко лёд блестит,

Одеть скорей коньки велит,
За труд вам огромное спасибо,
Живите долго-долго и счастливо.

***

Специалисты по подготовке льда,
От вас многое зависит всегда,
Как зеркало арена блестит,
И фигуристам путь к победе открыт.

В день ледовара примите поздравленья,
Желаем вам спокойствия, выдержки, терпенья,
Желаем счастья вам, радости, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.

***

Айсмейкеры – хвала вам и честь,
Заслуг перед спортсменами ваших не счесть,
Семь дней идёт заливка катка,

Скажем честно, работа эта не легка.
Сегодня ледоваров поздравляем всех,
Пусть ждёт вас огромнейший успех,
Желаем, чтоб на работе было всё отлично,
И всё прекрасно в жизни личной.

***

Ледовар, ты – главный на катке,
От тебя зависит прочность льда,

Тонкости в работе известны только тебе,
Спокоен и выдержан всегда.
С профессиональным праздником поздравляем от души.
Желаем, чтоб непременно сбылись все мечты,
Чтоб новый день был лучше, чем вчера,
Чтобы везло тебе во всём, всегда.

***

Ты, как волшебник, площадку водой заливаешь,

И мгновенно в каток её превращаешь,
Коньки скользят спокойно и легко,
И до победы совсем не далеко.
Вдень ледовара примите поздравленья,
Желаем вам удачи, радости, терпенья,
Желаем счастья, радости, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.

***

Айсмейкер – ты самый главный на катке,
Все почести сегодня отдаём тебе,
Желаем жизни долгой и счастливой,
Судьбы светлой и красивой.
Будь всегда в отличной форме,
Пусть будет на работе всё в норме,
Желаем радости тебе, удачи,
Здоровья крепкого, везенья в придачу.

***

Ледовары, с праздником поздравляем,
Успехов в работе искренне желаем,
Будьте в расположении духа всегда,
Пусть путь вам освещает яркая звезда.
Всех благ вам, счастья и достатка,
Пусть в личной жизни будет всё в порядке,
Желаем вам удачи, радости, терпенья,

И всегда отличного настроенья.

***

Спортсмены, как Бога вас ждут всегда,
Ведь от вас зависит качество льда,
А, значит, и победа зависит от вас,
За вас мы поднимаем бокал в этот час.
Искренне всех ледоваров поздравляем,
Успехов в работе и в семье желаем,

Пусть жизнь течёт, как полная река,
Всех благ вам, достатка, вдохновения, добра.

Источник: pozdravik.ru

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