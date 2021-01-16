С Днем Ледовара красивые поздравления в праздник 16 января 2021 года

Вы, наверняка, очень любите кататься на коньках или играть в хоккей. Каждый год мы с нетерпением ждем, когда же зальют площадку водой, чтобы она превратилась в самый настоящий каток. Оказывается, что люди, которые приносят нам радость в виде заливки катка, ежегодно шестнадцатого января отмечают свой профессиональный праздник. Делитесь своей находкой с друзьями и близкими, чтобы как можно больше людей узнали о том, что нужно поздравлять и Ледоваров с их профессиональным праздником. Дата, когда отмечается День Ледовара - 16 января.
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Все спортивные победы зависит от вас,
Заливка начинается с самого утра,
К выходу спортсменов успеваете всегда.
В день ледовара примите поздравления,
Желаем вам здоровья, радости, терпенья,
Желаем счастья, радости, добра,
Чтоб жизнь долгой и счастливой была.
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На ледовых аренах вы творите чудеса,
Лёд не отличишь от хрусталя,
Фигуристы, как по воздуху по льду летают,
И с праздником вас от души поздравляют.
Удачи вам большой, настоящей,
Простого человеческого счастья,
Любви взаимной и красивой,
Судьбы самой счастливой.
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Вы работаете от зари до глубокой ночи,
Часто без выходных, между прочим,
За детище своё волнуетесь всегда,
У вас добрая и чистая, как лёд душа.
Ледовары, примите поздравления,
Спасибо вам за ваше творенье,
Здоровье пусть будет крепким и отменным,
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Вы за качество покрытия льда отвечаете,
Тонкости своей работы отлично знаете,
От вас зависит победа спортсменов всех,
Желаем, чтобы всегда сопровождал вас успех.
От хоккеистов и фигуристов примите поздравления,
Получайте от работы только вдохновенье,
Желаем, чтоб сбывались заветные мечты.
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С днём ледовара вас поздравить рады,
Победы спортсменов, и для вас награда,
Невидимый фронт работы вы выполняете,
За безопасность на льду отвечаете.
Как стёклышко лёд блестит,
За труд вам огромное спасибо,
Живите долго-долго и счастливо.
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Специалисты по подготовке льда,
От вас многое зависит всегда,
Как зеркало арена блестит,
И фигуристам путь к победе открыт.
Желаем вам спокойствия, выдержки, терпенья,
Желаем счастья вам, радости, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.
***
Айсмейкеры – хвала вам и честь,
Заслуг перед спортсменами ваших не счесть,
Семь дней идёт заливка катка,
Сегодня ледоваров поздравляем всех,
Пусть ждёт вас огромнейший успех,
Желаем, чтоб на работе было всё отлично,
И всё прекрасно в жизни личной.
***
Ледовар, ты – главный на катке,
От тебя зависит прочность льда,
Спокоен и выдержан всегда.
С профессиональным праздником поздравляем от души.
Желаем, чтоб непременно сбылись все мечты,
Чтоб новый день был лучше, чем вчера,
Чтобы везло тебе во всём, всегда.
***
Ты, как волшебник, площадку водой заливаешь,
Коньки скользят спокойно и легко,
И до победы совсем не далеко.
Вдень ледовара примите поздравленья,
Желаем вам удачи, радости, терпенья,
Желаем счастья, радости, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.
***
Айсмейкер – ты самый главный на катке,
Все почести сегодня отдаём тебе,
Желаем жизни долгой и счастливой,
Судьбы светлой и красивой.
Будь всегда в отличной форме,
Пусть будет на работе всё в норме,
Желаем радости тебе, удачи,
Здоровья крепкого, везенья в придачу.
***
Ледовары, с праздником поздравляем,
Успехов в работе искренне желаем,
Будьте в расположении духа всегда,
Пусть путь вам освещает яркая звезда.
Всех благ вам, счастья и достатка,
Пусть в личной жизни будет всё в порядке,
Желаем вам удачи, радости, терпенья,
***
Спортсмены, как Бога вас ждут всегда,
Ведь от вас зависит качество льда,
А, значит, и победа зависит от вас,
За вас мы поднимаем бокал в этот час.
Искренне всех ледоваров поздравляем,
Успехов в работе и в семье желаем,
Всех благ вам, достатка, вдохновения, добра.
Источник: pozdravik.ru