Крещение 2021:Старинные гадания в Крещенский Сочельник и Крещение Господне

Традиции российских крещенских гаданий пришли к нам из веков дальних

Традиции российских крещенских гаданий пришли к нам из веков дальних. Гадать можно было во всю святочную неделю, но именно в ночь на Крещение оно считалось самым верным, знаковым. И многим хотелось узнать свою судьбу, найти жениха или невесту, разбогатеть. А во всех предсказаниях каждый пытался найти только приятный смысл, не придавая значения дурным знамениям. Конечно, ворожба да гадания – процесс увлекательный, однако, не стоит заигрываться.

КАК В СТАРИНУ ГАДАЛИ

Самое большое количество гаданий было в России в святочную неделю. Я понимаю, что поставил перед собой непосильную задачу ознакомиться со всеми видами крещенской ворожбы. Но с самыми популярными гаданиями, дошедшими до наших дней, мне удалось разобраться.

Гадание на башмачке

Начнем, пожалуй, с башмачка. Как писал В. Жуковский, «…за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Главное было – не промахнуться ни во времени – бросать башмак нужно было в полночь с 18 на 19 января, ни в пространстве, чтобы не попасть башмаком в праздно шатающегося ночью нетрезвого гражданина. А нужно бросить башмачок правильно, чтобы лег он в нужном направлении. Тогда и жених достойный подойдет оттуда, куда носок башмачка указывать будет.

Что-то сродни Золушке получается, только та хрустальную туфельку потеряла. А в этом случае жених должен находиться неподалеку, чтобы первым схватить башмак и примерить его будущей супруге.

Гадание на яйце

В полночь нужно налить в очень красивую объемную чашу воду, добавить в нее сырой белок и полученный раствор убрать в потайное место. Выстояться он должен часа три. Потом можно заглянуть и посмотреть, что за фигурка получилась из белка растекшегося. К примеру, свернулся белок в форме ворот – ждет вас карьера. Если он на форму сердечка похож будет – ждет любовь неземная. Если люльку фигура изображает, ждите пополнения семейства.

Гадание на заборе

Если не терпится узнать, ждет ли в новом году замужество, нужно найти забор и обнять его. Не разнимая рук, нужно посчитать, сколько досок обнято. Если число будет четным, не миновать скорой свадьбы. Ну а миновать свадьбу удастся с нечетным количеством досок.

В наше время дощатый забор в городе редко встретишь. Хорошо, если ворота из профиля попадутся, хоть что-то высчитать можно. А если бетонный забор, как быть? Бедняжки, как же им приходится страдать…

Гадание на зеркалах

Гадания на зеркалах открывают самые увлекательные просторы для полета фантазии в поисках суженого. Нужно взять два больших одинаковых зеркала, поставить их напротив друг друга и зажечь две свечи. Говорят, тогда в зеркалах появляется длинный освещенный коридор, в конце которого возникает суженый. Ждать его нужно долго, но приходит он обязательно.

С зеркалом связан еще один вид гадания. Девушка должна поставить перед собой зеркало, перед ним расстелить салфетку, по ее краям – нож и вилку. На середине салфетки должна стоять зажженная свеча. Барышня говорит вслух: «Суженый-ряженый, приходи на ужин» и внимательно смотрит в зеркало. Если суженый видит плохо, он придет обязательно. Молодой человек с хорошим зрением обязательно рассмотрит, что кроме салфетки и вилки с ножом на столе нет ничего съестного, поэтому может не показаться.

Гадание, чтобы узнать имя

Для тех, кому не важно, как будет выглядеть жених, а хочет лишь узнать его имя, подойдет гадание на прохожем. Для этого требуется выйти в полночь на улицу и спросить у первого встреченного мужчины его имя. Так будут звать будущего жениха. Ох, лишь бы на маньяка не нарваться.

Подслушивание на Крещение

Ясно, что подслушивать да подсматривать не слишком хорошо. Однако в старину этот вид гадания практиковался. Незамужние девицы подходили к дверям или окнам и слушали, что в доме происходило. Если веселье – жизнь приятная их ждала, если скучные велись разговоры – муж попадется ворчливый.

Гадание на кольце

Гадание на кольце годится не только при поиске жениха, да и гадать можно любому. Колечко нужно привязать на ниточку, упереться локтем в стол, взять свободный кончик ниточки и держать кольцо над пламенем свечи. Колечку можно задавать вопросы, а отвечает оно качанием. Если кольцо качается справа налево, значит, ответ отрицательный. Если качается в сторону человека, задающего вопрос, ответ положительный.

Гадания с луком

По луку можно было определить и сроки выхода замуж. Брали девицы по луковице, сажали их в горшочки с землей. Чья луковица прорастала быстрее, ту девушку первой замуж брали.

А по репчатому луку узнавали погоду на весь год. Резали луковицу на 12 частей, раскладывали рядышком на доске и присыпали равномерно солью. Если на дольке выступали капли, значит, месяц ожидался с осадками.

Гадание на спичках

Ставили по бокам коробка две спички, поджигали да смотрели, как они прогорают. Склонились друг к другу спички – вместе молодые будут. Разошлись спички в разные стороны – не быть счастью совместному.

Гадание с полотенцем

Накануне наступления рождественской ночи девушки вывешивали на улице полотенца и произносили: «Приди-утрись, суженый-ряженый ». Влажное полотенце предвещало девушке скорую свадьбу. Если оставалось оно сухим, предстояло девице долго дожидаться сватов.

Гадание на кофейной гуще

Готовить кофе надобно без кофеварок. Следует насыпать в кофейник смолотые зерна, залить кипяченой водой, сварить. Подождать немного, пока гуща образуется. Кофе можно выпить, расслабиться и приготовиться мысленно к гаданию. Перевернуть чашку с гущей на блюдце и подождать несколько минут. Снять чашку, гущу на блюдце поделить ровно на четыре части, символизирующие времена года. Если в середине блюдца окажутся пузырьки, ожидайте весточки. Звездочки и точки на гуще обозначат материальное благополучие. Возвышения и холмики предскажут успех. Но если присутствуют впадины рядом с холмиками, препятствия на пути к удаче будут. Крест да круг означает предупреждение об опасности.

Гадание на волосах

Брали миску с водой, на ночь клали в нее щепотку соли, золы, сахара, перемешивали, ждали, пока успокоится вода. Потом опускали в смесь волос свой да жениха. Если переплетались к утру волосы, быть свадьбе. Не сплелись – не судьба, знать. На следующее гадания можно вырвать волосы у другого парня, может, сплетутся они.

Гадание на снегу

По снегу можно было предсказать характер будущего мужа. Девушка ночью снимала нательный крестик, расплетала косу (у кого сейчас косы-то найдешь?), выходила на улицу и ложилась в сугроб. Быстро вставала, шла в дом, назад не оглядываясь. Утром выходила и смотрела на фигуру, что получалась от ее лежания. Если след был изрезанный, муж будет грубый да жестокий. Гладкий и мягкий снег означал мужа доброго, покладистого. Глубокие следы означали, что мужей несколько будет. Если же следа вовсе не осталось, не быть девице засватанной. А уж если холмик наметен, опасность в наступившем году девушку подстерегает.

Множество крещенских гаданий существует. Есть предсказания страшные, бывают и очень смешные. Стоит ли верить в гадания, ворожбу, нечистую силу? Я бы поостерегся. Счастливых праздников!

Источник: dikmi.ru