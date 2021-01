Рейтинг лучших песен "Битлз" всех времен в праздник великих исполнителей 16 января 2021 года

Возглавляет список Yesterday. Песня Битлз провела 11 недель в хит-параде Billboard Hot 100

На портале 24/7 Wall Street появился новый рейтинг лучших песен всех времен. В него вошло 100 композиций.

Возглавляет список Yesterday. Песня Битлз провела 11 недель в хит-параде Billboard Hot 100. На нее создано 665 каверов.

Второе место занимает Bridge Over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel, третье — Rolling In The Deep певицы Адель.

Далее следует еще одна битловская песня — Hey Jude.

В топ-10 также попали All Of Me Джона Ледженда, Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction группы The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be группы Битлз и Ain’t No Sunshine Билла Уизерса.

Источник: beatles.ru