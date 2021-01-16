Как правильно посадить огурцы? Лучшее время для посадки огурцов в 2021 году

Если знать и соблюдать все правила и рекомендации, как сажать огурцы в открытый грунт рассадой и какое расстояние должно быть между растениями, то можно получить вкусный и богатый урожай овощей.

Чтобы получить вкусный и богатый урожай, необходимо знать, как сажать огурцы в открытый грунт рассадой

Ежегодно овощеводы-любители сажают на своих участках огурцы. Но, как показала практика, некоторые совершают распространенные ошибки в момент посадки. Чтобы получить вкусный и богатый урожай, необходимо знать, как сажать огурцы в открытый грунт рассадой.

Как подготовить участок к посадке огурцов

Правильный выбор места для посадки и предварительная подготовка почвы способствуют выращиванию богатого и вкусного урожая. Процедура проводится осенью и весной. Каждый вариант имеет свои особенности и тонкости, которые необходимо учесть перед началом работы.

Осенью

Агрономы рекомендуют начать подготовку участка к посадке огурцов как можно раньше. Лучшим временем станет начало сентября, когда люди собирают урожай. В первую очередь необходимо убрать мусор. Речь идет о сухих листьях, камнях, ветках и т. д.

После уборки можно приступить к вскапыванию участка. Это актуально для тех, кто летом столкнулся с атакой различных вредителей. Также рекомендуется вскопать участок, если почва на нем имеет плотную структуру.

Далее потребуется удобрить землю. Для этого достаточно использовать органические удобрения. Углекислый газ способствует развитию овощных культур. Не стоит пренебрегать подкормкой навозными удобрениями. В их состав входят необходимые для огурцов вещества: фосфор, калий и азот.

Завершающий этап осенней подготовки — мульчирование. Оно помогает добиться максимально комфортных условий для выращивания овощных культур. Представляет собой покрытие подготовленного участка сухой травой, опилками и прочими подручными материалами.

Весной

Подготовка почвы осуществляется в 20-х числах мая. В это время необходимо пропитать землю минералами. Для этого используют суперсульфат, аммиачную селитру и калийную соль. Также перед посадкой необходимо убедиться, что на почве не появились сорные травы. Их обязательно нужно убирать, иначе подготовка почвы будет напрасной.

Лучшее время для посадки огурцов

Прежде чем понять, как сажать огурцы рассадой в открытый грунт и на каком расстоянии, необходимо определить оптимальное время для работы. Как правило, все зависит от регионального климата.

В целом наиболее благоприятным моментом для высадки рассады считается период, когда температура почвы превышает 15 °С. Чаще всего это происходит в конце мая, когда зацветают одуванчики.

Точную дату посадки сказать нельзя. Нередко все меняется из-за климатических особенностей определенного региона. Например, в Подмосковье можно сажать огурцы рассадой в открытый грунт, как только воздух прогреется до 18 °С тепла.

Не стоит забывать о ночных заморозках. Из-за них рассада может погибнуть. Поэтому после посадки рекомендуется накрывать ее пленкой, натянутой на дуги.

Выбор и подготовка семян

Чтобы семена огурцов быстро проросли и дали большой урожай, нужно уделить особое внимание их выбору и процессу подготовки перед посадкой. От этого также будут зависеть качество, устойчивость и развитие овощной культуры. Кроме того, если правильно подготовить семена перед посевом, можно предотвратить их гибель в момент нападения вредителей или наступления неблагоприятных погодных условий.

Для посева рекомендуется брать старые семена. Как правило, они быстрее всходят и более устойчивы к неблагоприятным условиям. Такие семена достаточно крупные и относительно толстокорые.

Их необходимо подготовить к посадке:

Замочить семена на 12-16 часов перед посевом. Температура воды должна составлять примерно 20 °С. При желании можно использовать раствор удобрений.

Прокалибровать и заранее сравнить заготовку на всхожесть. Для этого потребуется залить семена соленой водой. Некачественные экземпляры сразу же всплывут наверх. От них нужно избавиться, а остальные тщательно промыть пресной водой и подсушить.

Прогреть семена прямо перед посадкой. Это снизит вероятность появления пустоцветов и повысит урожайность огурцов.

Если семена были куплены на рынке или в магазине, их обязательно нужно протравить. Также стоит быть внимательнее с материалом от неизвестных производителей. А семена, полученные от маточников-семенников, требуется обеззаразить в растворе марганцовки.

Требования к месту посадки

В северных и центральных районах рекомендуется выбирать участок, который находится в южной части. При этом территория должна быть защищена от ветров. А в южных районах предпочтительнее всего ровные участки, где огурцы не будут испытывать чрезмерного нагрева.

Семена стоит высаживать на открытых местах, где отсутствует тень. Чтобы рассада хорошо взошла, на нее должны попадать солнечные лучи. Лучший вариант почвы — структурная и хорошо прогреваемая, содержащая большое количество органических веществ.

Ни в коем случае нельзя выращивать огурцы на участках, где протекают грунтовые воды. Также рекомендуется избегать мест, где застаивается влага.

Как сажать огурцы в открытый грунт рассадой

Существует несколько схем, как можно сажать огурцы в открытый грунт рассадой. Но прежде чем приступать к работе, рекомендуется продезинфицировать его с помощью слабого раствора марганцовки. Это позволит избежать заражения ростков.

Во время перекапывания почвы необходимо внести в землю азотосодержащие удобрения. Речь идет о навозе и перепревшем компосте. Органика будет согревать корешки ростков, в результате чего они будут быстрее расти. При этом необходимо проследить, чтобы корневая система не соприкасалась с органикой.

Популярные схемы, как можно сажать огурцы в открытый грунт рассадой:

Ленточная. Подходит для больших участков. С помощью этого метода можно засеять несколько грядок одновременно.

Квадратно-гнездовая. Обычно используется при рассадном методе выращивания овощных культур. При этом не потребуется подвязка. Позволяет расположить рассаду максимально равномерно на участке. Однако такая система посадки может осложнить процесс ухода за овощной культурой.

Выбор схемы напрямую зависит от площади участка. Чем меньше территория, тем компактнее рекомендуется разместить рассаду. Также учитывается количество саженцев.

Какое должно быть расстояние между грядками

Прежде чем сажать огурцы в открытый грунт, необходимо учесть расстояние между рассадой, так как это отразится на развитии плодов. Традиционно грядка имеет ширину до 2 м, а дорожки не превышают 40 см. Это самое удобное расстояние, так как растения будут получать больше света и питательных веществ. Кроме того, не возникнет проблем в процессе ухода.

Основные способы выращивания

Обычно рассаду сажают в грядки. Однако существуют и другие методы, которые не менее эффективны. Речь идет о следующих вариантах:

В деревянной бочке. Это не только удобно, но и креативно. Здесь главное — соблюдать правила агротехники. Нужно организовать внутри бочки теплую грядку, после чего ухаживать за рассадой. Кроме того, перед использованием необходимо обеззаразить бочку.

В мешках. Главное — подобрать такую емкость, в которой легко создать питательный грунт и благоприятный микроклимат. Мешки могут быть полиэтиленовыми, объемом не менее 50 л. Кроме того, чем шире емкость, тем больше плетеней удастся разместить.

На шпалере. Этот способ считается наиболее рациональным для выращивания огурцов. Он предусматривает подвязку ростков к шпалере. Однако такой метод требует больше затрат времени на уход.

Правила последующего ухода

После посадки необходимо осуществлять регулярный уход за рассадой. Для этого потребуется проводить следующие мероприятия.

Полив

Огурцы относятся к категории влаголюбивых растений. Поэтому при недостатке воды плоды плохо завязываются и медленно растут. Кроме того, после сбора урожая нередко попадаются огурцы с горьким вкусом.

При этом нельзя допускать и избыток влаги. Это может привести к развитию заболеваний.

Чтобы получить вкусный и богатый урожай, рекомендуется соблюдать режим полива. В дождливую погоду он не потребуется. А в жару рекомендуется поливать грядки примерно 2-3 раза в неделю. В сухую погоду допускается ежедневный полив 1 раз в сутки.

Подкормка

В процессе выращивания необходимо периодически подкармливать огурцы. Первая подкормка производится спустя 2 недели после посадки. Для этого необходимо использовать раствор коровяка. А в период плодоношения рекомендуется применять калий и азот.

Каждые 2-3 недели следует проводить внекорневые подкормки. Для этого нужно использовать минеральные удобрения.

Подвязка

Она актуальна для тех, кто посадил огурцы в открытом грунте. Благодаря регулярной подвязке рассада не будет соприкасаться с почвой. Кроме того, это облегчит доступ к растениям и поможет рационально использовать территорию.

Подвязка бывает:

Вертикальная. В грунт вкапываются прочные опоры на высоте примерно 2 м. Между ними устраивают перекладину или натягивают проволоку.

Горизонтальная. Между опорами натягивают несколько веревок параллельно друг другу. Расстояние между ними составляет около 30 см.

Итоги

Как видим, если знать и соблюдать все правила и рекомендации, как сажать огурцы в открытый грунт рассадой и какое расстояние должно быть между растениями, то можно получить вкусный и богатый урожай овощей.

Источник: kleo.ru