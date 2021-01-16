Интересные вопросы собеседнику

Чтобы сделать скучные разговоры более интересными, стоит задавать людям неожиданные вопросы, которые заставляют их задуматься, и на которые нельзя просто ответить «да» или «нет».

Вы узнаете массу интересных фактов о других людях, которых бы никогда не выудили из привычной нудной беседы

48 вопросов, которые помогут вам сделать неуклюжую беседу проще.

Сколько раз в неделю вам приходится вести ничего не значащие беседы на неинтересные для вас темы или обсуждать вопросы, которые вы уже обсуждали тысячу раз, из-за того, что просто нужно что-то говорить? Обычно это происходит в моменты вынужденного ожидания чего-либо, например, в ожидании очень медленно движущегося лифта в компании собственных сослуживцев или случайных знакомых во время проведения различных мероприятий. Чтобы сделать подобные скучные разговоры более интересными, стоит задавать людям неожиданные вопросы, которые заставляют их задуматься, и на которые нельзя просто ответить «да» или «нет».

Результат, скорее всего, окажется потрясающим: вы узнаете массу интересных фактов о других людях, которых бы никогда не выудили из привычной нудной беседы. И, как дополнительный бонус, вы станете ближе друг другу. Иной раз это может оказаться по-настоящему важным!

Если вы готовы к нешаблонным действиям — просмотрите список самых удачных вопросов, который для удобства разделен на темы.

Безусловно, далеко не каждый из этих вопросов уместен для разговора с любым человеком и в любой ситуации, но, тем не менее, в этом списке представлен довольно широкий выбор, чтобы избежать неловкого молчания.

Работа

1. Если бы вы не работали здесь, чем бы тогда вероятнее всего занимались сейчас?

2. Как вы стали ...(название должности)?

3. Что вас больше всего удивило на этой работе?

4. Какое самое нелепое поручение когда-либо давал вам босс?

5. Что было бы для вас более предпочтительным — работать четыре дня в неделю по 10 часов или пять дней по 8?



6. Если бы вы имели гарантированный успех на какой-либо должности, чем бы предпочли заниматься?7. Какой была ваша первая работа? Она вам нравилась?8. Какой наиболее ценный совет в плане профессионального развития вы когда-либо получали? А какой был наихудшим?

Развлечения

9. Вы читаете какую-либо интересную книгу сейчас? Мне бы хотелось получить какие-нибудь рекомендации. А как на счет шоу?

10. Есть ли в вашем телефоне какие-либо приложения, без которых вы уже не можете жить?

11. Если бы у вас была возможность смотреть только один из жанров кино всю оставшуюся жизнь, что бы вы выбрали? А как насчет музыкальных предпочтений?

12. Какую книгу из тех, которой все восхищались, вы ненавидели? И наоборот?



13. Есть ли у вас какие-либо рекомендации в отношении подкастов?14. Какой из фильмов, которые вы просмотрели за последнее время, заставил вас плакать? А громко смеяться?15. Кого бы вы хотели видеть своим партнером по реалити-шоу Amazing Race («Удивительная гонка»)? В наших реалиях можно задать аналогичный вопрос о передачах вроде «Форт Боярд» или «Последний герой».16. Кто ваш фаворит в Instagram? И наоборот? Ах, у вас нет Instagram? Почему?

Еда

17. Если бы вам сказали, что до конца жизни вы можете есть только один продукт, что бы это было?

18. Какое самое странное блюдо вы пробовали когда-либо в своей жизни?

19. Какая привычная еда является для вас наиболее комфортной?



20. Есть ли такая еда, которую вы никогда не будете есть?21. Посоветуйте, что можно легко и без проблем взять с собой на работу/учебу в качестве ланча, только это не должны быть бутерброды.22. Где здесь можно недорого поесть?23. Есть ли в вашей семье какие-либо кулинарные секреты или традиционные рецепты?24. Какой ваш любимый ресторан/кафе из тех, которые не очень известны широкому кругу лиц?

Путешествия

25. Есть ли где-то поблизости «райское» местечко для отдыха?

26. Если бы у вас была возможность полететь куда-либо абсолютно бесплатно, куда бы вы отправились?



27. Какое самое крутое автопутешествие вам когда-либо довелось совершить?28. Какое путешествие вы совершили во время вашего последнего отпуска? Чем вы там занимались? Что вам запомнилось?29. Какой вид отдыха вы предпочитаете — активный или релаксационный где-нибудь на уютном пляже?30. Какое следующее путешествие уже запланировали?31. Если бы вам удалось взять отгул, или появилась возможность поработать на удаленном доступе, куда бы вы отправились и чем занимались бы?32. Чем вы больше всего любите заниматься на выходных?

Биография

33. Где вы раньше жили? Чем тот город отличается от вашего теперешнего места жительства?



34. Кем, будучи ребенком, вы хотели стать, когда повзрослеете?35. Есть ли у вас какие-то скрытые таланты или неожиданные увлечения?36. Чем вы любили заниматься в начальной школе (вне школьной программы)?37. Какой аксессуар или предмет был вашим «must-have» в детстве/подростковом возрасте, т.е., в период взросления?38. Что, из того, что когда-либо происходило с вами, было самым невероятным событием?39. Кто для вас был самым значимым человеком, наставником, примером для подражания?40. Какой из советов, который вам когда-либо давали, оказался самым ценным?

Разное

41. Если бы вам доверили выбрать восемь объектов, которые бы получили статус «8 чудес света», что бы вы внесли в этот список?

42. Что бы поместили в «капсулу времени» 15 лет назад?

43. Какой из всех полученных вами комплиментов был самым странным?

44. Вы когда-нибудь задумывались о «крутых» изобретениях или основании компаний, которые, как потом оказывалось, были уже сделаны или основаны?

45. Если бы вы могли преподавать в колледже любой курс, какой предмет вы бы выбрали?

46. Какой, абсолютно не характерный для вас, поступок вы когда-либо совершали?

47. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

48. Если бы у вас была возможность завести абсолютно любое домашнее животное, кого бы вы выбрали?

Источник: habr.com