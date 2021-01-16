Когда Курбан-байрам в 2021 году?

Курбан-байрам, или Ид аль-адха — важный религиозный исламский праздник

Курбан-байрам, или Ид аль-адха — важный религиозный исламский праздник. Каждый мусульманин знает, когда​ его празднуют​. Он символизирует окончание хаджа, отмечается в память пророка Ибрахима, который принес себя в жертву. Из-за того, что мусульмане используют лунный календарь, который содержит всего 354 дня, праздник каждый год отмечается в разные дни.

Предыстория праздника

В Коране написано, что во сне к пророку Ибрахиму явился ангел. Имя его было Джабраил. Он поведал пророку Ибрахиму о желании Аллаха, который говорил принести Ибрахиму в жертву собственного сына.

Имени сына в Коране не написано. Но во всех преданиях упомянут старший сын пророка, которого звали Исмаил. Поэтому можно сделать вывод, что именно его должны были принести в жертву.

Тогда, послушав Аллаха, Ибрахим отправился к реке Мекка в долине Мина, где и начал свои приготовления к обряду жертвоприношения. Сын прекрасно знал о намерении отца, но сопротивляться и перечить ему не стал. Однако он слезно молил отца не делать того, что тот задумал, ведь он всегда был предан и послушен и Аллаху, и отцу.

Но Ибрахим и слушать не желал. И когда наконец наступил момент истины, и Ибрахим, как было велено ему Аллахом, вонзил нож в сына, то увидел, что вместо него там лежал заколотый баран. Оказалось, что Аллах лишь проверял свое творение на прочность. Когда он увидел, что Ибрахим готов по его велению идти до конца, прекратил сие деяние и даровал второго сына, Исаака, оставив в живых и первого.

Смелому поступку Ибрахима до сих пор поклоняются верующие мусульмане и приносят в его память жертву (барана) каждый год. Тем самым они показывают, что как верен был Ибрахим Аллаху в свое время, так верны ему и они по сей день. Они проявляют жалость к несчастным существам и достойны милости Аллаха.

Особенности праздника Курбан-байрам

Одна из важнейших частей праздника — жертвоприношение. Сразу после молитвы мусульмане идут закалывать барана (допускается также заколоть козу, верблюда, буйвола, корову). При проведении обряда необходимо соблюдать несколько строгих правил.

Если выбор пал на верблюда, стоит учесть, что ему должно быть не меньше и не больше пяти лет. Если в качестве жертвы избирается буйвол или корова, то ровно два года. А если жертва — коза, то ее возраст должен соответствовать одному году. Жертва обязана быть здоровой и не иметь дефектов, чтобы мясо было хорошим.

Как правило, треть мяса после жертвоприношения необходимо раздать сиротам и беднякам, еще треть — приехавшим родственникам и гостям, а все остальное оставить для своей семьи. Продавать такое мясо запрещено.



При закалывании нельзя проявлять агрессию, только жалость. Сама жертва не должна видеть ножа.

Когда будет проходить Ид аль-адха

Многие уже с нетерпением ждут, когда наступит Курбан-байрам в 2021 году​. Известно, какого числа​ будет его начало и конец​ — праздник начинают отмечать через 70 дней после окончания Рамадана. Дата празднования Курбан-байрама в 2021 году — 20 июля.

Мусульманский календарь содержит двенадцать лунных месяцев. Единой установленной даты празднования не существует, потому что в лунном календаре на 10-11 дней меньше, чем в солнечном. Именно из-за этого дата празднования каждый год может сильно отличаться.

За день до начала Курбан-байрама всем верующим мусульманам рекомендуется соблюдать пост. Отчасти по этой причине так важно знать, когда точно должно начаться празднование.

Стоит учесть, что дата празднования, которую устанавливают власти, — официальная, а Курбан-байрам не относится к государственным праздникам.

Когда же начинать праздновать Курбан-байрам в 2021 году, какого числа начало и конец ​торжества для верующих мусульман? По лунному календарю дата начала — 19 июля, окончания — 23 июля.

Источник: kleo.ru