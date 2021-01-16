Точный астрологический гороскоп на воскресенье 17 января 2021 года для каждого знака по отдельности

Гороскоп на 17 января 2021 года

Гороскоп на 17 января 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Благоприятный день для начала любого важного дела или изменения служебного положения. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Неблагоприятный для деловой активности день. Всё против вас. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Во второй половине дня возможен конфликт. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Во второй половине дня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. Научитесь довольствоваться тем, что преподносит вам жизнь, не требуя ничего большего. Ваше мнение не останется без внимания того, кто для вас является авторитетом. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Сегодня вам грозят недоразумения в отношениях с сотрудниками или начальством. Вероятно неприятное известие или неожиданная встреча, которая заставит вас изменить намеченные планы. Может быть, вам предложат новую должность или у вас появится возможность дополнительного заработка.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Звезды советуют направить все ваше упорство на достижение материальных благ. Вся предстоящая неделя благоприятна в финансовом отношении. Привлекайте окружающих к осуществлению своих планов и проектов. Не отказывайтесь от новых знакомств. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут удачно. День обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость и непринужденность в общении поможет вам улучшить отношения с начальством. Но не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Крайне неблагоприятный день — день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы будете чувствовать себя хорошо, легко и непринужденно. Отношения с начальством улучшатся. Но не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. При условии, что вы будете тратить деньги разумно, их должно хватить надолго. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Вероятны неприятное известие или неожиданная встреча, которая заставит вас изменить намеченные планы. Женщин-Львов звезды предупреждают о возможном разрыве отношений с партнером. Скорее всего он не оправдает ваших ожиданий. Мужчинам-Львам следует избегать категоричных высказываний или разговора в повышенных тонах. Больше дипломатичности.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День преобразования космических энергий. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Вероятны ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Начинается период нового качества, перехода в другое состояние, избавления от всего ненужного. Благоприятно изменить свою внешность, лечить сложные заболевания. Рекомендуется избавиться от вредных привычек, гордыни и высокомерия.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Крайне неблагоприятный день — день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

Источник: supercook.ru