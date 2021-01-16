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Что можно и категорически нельзя делать 17 января на Зосима-пчельника? Народные приметы дня

22:00 16.01.2021 Фото: pxhere.com
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Поверье гласит, что именно сегодня нечистая сила ведет себя особенно дерзко, дабы успеть напоследок напакостить.

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Зосима с давних пор считается покровителем пчеловодов

В этот день подходят к концу рождественские Святки, поэтому нечистая сила ведет себя особенно дерзко — дабы успеть напоследок напакостить.

В этот день, 17 января, православные чтят память преподобного мученика Зосимы. Священнослужитель прославился непоколебимой верой в Иисуса Христа и чудесной способностью разговаривать с животными. Однажды его подвергли мучениям, чтобы выяснить, каким образом ему удается понимать язык зверей. Святой скончался.

Зосима с давних пор считается покровителем пчеловодов.

Что можно делать 17 января

В этот день подходят к концу рождественские Святки. Поверье гласит, что именно сегодня нечистая сила ведет себя особенно дерзко, дабы успеть напоследок напакостить.

Поэтому для того, чтобы очистить жилище от бесов, принято произносить специальный заговор: «Выходи, нечистая сила!». При этом следует ходить из комнаты в комнату, зажигать свечи и благовония, а также устраивать большой шум — например, стучать половником по пустой кастрюле.

Пчеловодам в этот день следует помолиться о крупном «урожае» меда.

Что нельзя делать 17 января

Ни в коем случае нельзя обижать животных. Это может обернуться тяжелым заболеванием для обидчика. Наоборот стоит всячески «задабривать» братьев наших меньших. Угостите кота сметаной и поиграйте подольше на улице со своим псом.

Также в этот день нельзя «чертыхаться». Не стоит забывать, что бесы вдвойне усердно «работают» сегодня над своими пакостями. Не нужно лишний раз обращать их внимание на свою персону.

Приметы 17 января

облака висят низко — нужно ждать наступления холодов;
восход ярко-красный — день будет ветряным;
ночью отчетливо видны звезды — следующий день будет солнечным и морозным;
на деревьях появилась «шапка» снега — следует ждать много меда.

Источник: 5-tv.ru

17 января 2021 запреты дня Зосима-пчельник нечисть пчелы
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