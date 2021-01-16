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"Огненная в каждой клеточке тела": Maruv выпустила коллекцию БДСМ-белья

04:00 16.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJ8yfHiLveX
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Не все оценили смелые снимки и достаточно необычные предметы ее гардероба. Но нашлись и те, кому результат творчества певицы пришлось по вкусу.

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Экстравагантные комплекты, созданные брендом артистки, рискнет надеть не каждая

Экстравагантные комплекты, созданные брендом артистки, рискнет надеть не каждая.

Певица Maruv показала в своем Instagram кадры c фотосессии в нижнем белье собственной марки. Комплект, в котором девушка предстала перед фанатами, получил имя Black Devil, что в переводе означает «Черный дьявол».

Название говорит само за себя — белье очень откровенное. В лифе и высоких трусах с широким поясом сочетаются темная и прозрачная ткани. Причем прозрачной — намного больше. БДСМ-стиль коллекции поразил подписчиков Maruv.

Не все оценили смелые снимки и достаточно необычные предметы ее гардероба. Но нашлись и те, кому результат творчества певицы пришлось по вкусу.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

«Это вау. Ты самая лучшая»;
«Да разделась бы уже совсем»;
«Роскошное и горячее. Шикарно»;
«Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо, очень», — написали пользователи сети.

Источник: 5-tv.ru

БДСМ-стиль белье нижнее белье певица поклонники фото Maruv Instagram
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