"Огненная в каждой клеточке тела": Maruv выпустила коллекцию БДСМ-белья

Не все оценили смелые снимки и достаточно необычные предметы ее гардероба. Но нашлись и те, кому результат творчества певицы пришлось по вкусу.

Экстравагантные комплекты, созданные брендом артистки, рискнет надеть не каждая

Экстравагантные комплекты, созданные брендом артистки, рискнет надеть не каждая.

Певица Maruv показала в своем Instagram кадры c фотосессии в нижнем белье собственной марки. Комплект, в котором девушка предстала перед фанатами, получил имя Black Devil, что в переводе означает «Черный дьявол».

Название говорит само за себя — белье очень откровенное. В лифе и высоких трусах с широким поясом сочетаются темная и прозрачная ткани. Причем прозрачной — намного больше. БДСМ-стиль коллекции поразил подписчиков Maruv.

Не все оценили смелые снимки и достаточно необычные предметы ее гардероба. Но нашлись и те, кому результат творчества певицы пришлось по вкусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

«Это вау. Ты самая лучшая»;

«Да разделась бы уже совсем»;

«Роскошное и горячее. Шикарно»;

«Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо, очень», — написали пользователи сети.

Источник: 5-tv.ru