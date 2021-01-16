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1,5 млрд рублей набрал популярный фильм "Последний богатырь"

21:30 16.01.2021 Фото: стоп-кадр youtube.com
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Фильм Дмитрия Дьяченко пока занял седьмое место по сборам за всю историю российского кино.

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Премьера сиквела состоялась 1 января

Вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" вторые выходные подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 525,8 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера сиквела состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.
Суммарно по итогам выходных эта лента набирает более 1,6 миллиарда рублей по итогам всего праздничного периода. Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко пока занял седьмое место по сборам за всю историю российского кино. До итогового результата первой части (1732,5 миллиона рублей) останется собрать чуть больше 80 миллионов. За первые девять дней сказку-фэнтези посмотрели 5,15 млн человек.

"Последний богатырь" (2017) стал одним из самых популярных фильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году.

На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 194,5 миллиона рублей.
На третьем месте - американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" со сборами в 163 миллиона. Четвертую позицию занял "Конь Юлий и большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 98,7 миллиона. Замыкает пятерку российская мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 57,2 миллиона.

Источник: ria.ru

"Последний богатырь" кино кинопрокат премьера Константин Хабенский Иван Янковский Ирина Горбачева Дмитрий Дьяченко
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