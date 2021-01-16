Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года

Все луковицы должны быть ровными, гладкими и привлекательными на вид. Также перед посадкой и отбором их необходимо просушить.

Лук севок

Зачастую неприхотливые культуры, выращиваемые в открытом грунте, не требуют специальных знаний по уходу. Достаточно правильно выбирать место посадки, время года и сорт растения. Опытные овощеводы делятся секретами, как сажать лук севок в открытый грунт.

Краткое описание культуры

Лук севок представляет собой отличный посевной материал. Посадка осуществляется в открытый грунт. Так побеги будут насыщены кислородом. Также при таком методе можно легко поливать и ухаживать за культурой.

Всего насчитывается несколько разновидностей лука севка. Все они отличаются по запаху, вкусу, требованиям к уходу и посадке.

По вкусовым качествам выделяют:

Сорта с острым привкусом. К ним относят Арзамасский местный, Погарский, Ростовский, Штутгартер Ризен. Их используют в качестве приправы для блюд.

Сорта со слабой остротой. Среди них выделяют Даниловский, Вишенский, Каба, Мячковский, Стурон. Отлично подходят для консервации.

Сорта со сладковатым привкусом. Наиболее популярны Глобо, Черный принц, Ретро. Они долго не портятся, не требуют соблюдения жестких правил выращивания и хранения.

Также выделяют сорта по срокам посева:

Рост происходит в течение 80-100 календарных дней — раннеспелые. Выращивание занимает 125 дней — среднеспелые. Выращивание занимает более 125 дней — позднеспелые.

При выборе сорта рекомендуется опираться на местный посевной материал. Лучше всего использовать те луковицы, что уже приспособлены к конкретному климату региона.

Посевной материал

Для посадки требуется качественный материал без видимых недостатков. То есть обращают внимание, чтобы не было:

плесени;

гнили;

следов, свидетельствующих о болезнях.

Все луковицы должны быть ровными, гладкими и привлекательными на вид. Также перед посадкой и отбором их необходимо просушить. Из-за лишней влаги посевной материал может загнить.

Каждая луковица должна соответствовать определенным критериям:

быть плотной, а не сморщенной;

небольшого размера;

без проросших побегов.

Необходимо провести сортировку. Процедура поможет отбраковать непригодный материал для посева на репку или на перо. В зависимости от размера луковицы используют:

От 8 до 14 миллиметров — для озимого выращивания. Существует необходимость в использовании более плодородной почвы, такие сорта не выдерживают холодов.

От 14 до 21 миллиметра — годятся для озимой и весенней посадок, не образуют стрелок.

От 21 до 24 миллиметров — отлично подходят для выращивания зелени.

До 30 миллиметров — используются для озимой посадки. Годятся для зелени.

До 40 миллиметров — только для выращивания зелени. Перед высадкой посевной материал нуждается в прогреве.

Рекомендуется обрабатывать посевной материал перед посадкой. Используют слабые растворы марганца, соли или золы. Также разрешается применение стимулятора роста.

Как выбрать место для посадки

Место ​для высадки подготовленного материала должно быть в меру солнечным, напитанным влагой. Грунтовые воды должны пролегать глубоко под землей.

Когда речь идет о минеральных питательных веществах почвы, существует большой разрыв между общим их количеством и доступностью для растений.

Внесение удобрений — ключевой элемент повышения минерального состава почвы. Правильная программа внесения подкормок — один из наиболее существенных факторов, влияющих на плодородие грунта.

Его PH важен для поддержания надлежащего плодородия. Это влияет на доступность питательных веществ. Диапазон pH 5,5-7 считается достаточным для большинства растений.

Большое значение имеет также и текстура почвы, например песок или глина. По сравнению с песчаными, глинистые почвы способны удерживать больше питательных веществ.

ЕКО (емкость катионного обмена) почвы может использоваться как показатель ее плодородия. Более высокий ЕКО означает более высокую способность грунта удерживать питательные вещества. У глинистых ЕКО выше, чем у песчаных, они плодороднее.

Грядки с почвой лучше приподнять. Можно использовать деревянные дощечки. Чтобы посадить рассаду, нужно проткнуть землю пальцем или концом мотыги. Отверстия должны быть глубиной около 4-5 см.

Если лук крупный, нужно расположить отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Когда выращивают меньший сорт, то располагают отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга. Если нужно высаживать более 1 ряда лука, расстояние между рядами должно быть не менее 30 сантиметров.

Далее нужно поместить рассаду в ямки так, чтобы стебли и корни находились в земле. Засыпать оставшееся пространство рыхлой почвой и слегка утрамбовать. Хорошо полить рассаду.

Как сажать весной

Сажать лук-севок в открытый грунт весной на головку или зелень в Подмосковье, иных регионах лучше в марте-апреле. Весна — лучшее время для посадки некоторых овощей, например моркови, свеклы, редиса, различных видов капусты, помидоров и баклажанов.

Сажать лук севок в открытый грунт весной для зелени необходимо в обильно смоченную почву. Заранее можно добавить удобрения. Место для посадки должно располагаться на солнце. Оно не так греет, как летом, но достаточно для процесса фотосинтеза.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку можно в подготовленную почву с теми же характеристиками.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку и на зелень необходимо по-разному. Для выращивания только зелени потребуется меньше места. Каждую луковицу сажают максимально близко друг к другу на определенную глубину. Предъявляются следующие требования:

глубина ямки — до 10 сантиметров;

расстояние — до 15 сантиметров друг от друга.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку нужно именно на таком расстоянии.

Как сажать осенью

Сажать лук севок в открытый грунт осенью можно в сентябре-октябре. Первое условие успешного выращивания осеннего лука — солнечный свет. Ключевые периоды — с сентября по ноябрь и с марта по июнь.

В течение первого месяца после посадки они ощущают сокращение дней и используют всю энергию солнца, чтобы укрепить корневую систему. С ноября по начало марта лук будет «в спячке», просто ожидая раннего весеннего солнца. Когда наступит весна, большее количество тепла позволит растениям вырастить листву и увеличить луковицу.

Следующее требование — относительно твердая, но не уплотненная, хорошо дренируемая почва. Так растения хорошо перенесут зиму, луковицы не загниют.

Желательно перекопать землю за месяц перед посадкой лука севка. Это позволит почве немного осесть и укрепиться. Хорошо добавить в нее перепревший компост (не новый навоз или только частично перепревший компост).

Лук не следует выращивать на том же месте, где он произрастал до этого, как и растения того же семейства (лук-порей, чеснок, морковь, свекла и другие).

Методы, как сажать лук севок в открытый грунт на зелень и репку (головку), не зависят от времени года. Для посадки на головку потребуются ямки до 10 сантиметров глубиной. Обязательное расстояние между луковицами — не менее 15 сантиметров.

Для выращивания лука для зелени понадобится больше посевного материала. Закладка осуществляется на ту же глубину, но с минимальным расстоянием друг от друга.

Особенности ухода: подкормка, полив

Для получения качественного урожая необходимо поливать растения, рыхлить и полоть почву, подкармливать и избавлять от вредителей. Эти несложные процедуры не занимают много времени.

Ежедневно нужно следить за влажностью грунта. После посадки лучше осуществлять обильный полив 2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Затем необходимость в осмотрах практически прекращается. Исключение — сильная засуха, которая может спровоцировать иссушение листьев. Из-за этого рост растения прекратится.

Каждому кустику необходимо определенное количество кислорода. Именно периодическое рыхление во время роста поможет побегам «дышать», сберегать влагу внутри клеток.

Также до сбора урожая нужно полоть лук-севок. Это нужно для избавления от сорняков и мусора. Выполнять действия можно не чаще 1-2 раз в месяц.

Что касается вредителей, то лук-севок могут атаковать:

луковая муха;

долгоносик.

Для избавления от паразитов нужно обрабатывать побеги растения раствором воды с березовым дегтем. До сбора урожая процедуру проводят не чаще 1-2 раз.

Также потребуется подкормка, состоящая из воды и мочевины. Еще используют смесь калия, фосфора и воды. Она обеспечивает витаминный баланс культуре. При необходимости можно проводить процедуру до 2-3 раз.

Лук севок, посаженный вовремя, будет более сочным и вкусным. При соблюдении простых правил ухода можно получить отличный урожай.

Источник: kleo.ru