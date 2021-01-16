Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года

Зачастую неприхотливые культуры, выращиваемые в открытом грунте, не требуют специальных знаний по уходу. Достаточно правильно выбирать место посадки, время года и сорт растения. Опытные овощеводы делятся секретами, как сажать лук севок в открытый грунт.
Краткое описание культуры
Лук севок представляет собой отличный посевной материал. Посадка осуществляется в открытый грунт. Так побеги будут насыщены кислородом. Также при таком методе можно легко поливать и ухаживать за культурой.
Всего насчитывается несколько разновидностей лука севка. Все они отличаются по запаху, вкусу, требованиям к уходу и посадке.
По вкусовым качествам выделяют:
- Сорта с острым привкусом. К ним относят Арзамасский местный, Погарский, Ростовский, Штутгартер Ризен. Их используют в качестве приправы для блюд.
- Сорта со слабой остротой. Среди них выделяют Даниловский, Вишенский, Каба, Мячковский, Стурон. Отлично подходят для консервации.
- Сорта со сладковатым привкусом. Наиболее популярны Глобо, Черный принц, Ретро. Они долго не портятся, не требуют соблюдения жестких правил выращивания и хранения.
Также выделяют сорта по срокам посева:
- Рост происходит в течение 80-100 календарных дней — раннеспелые.
- Выращивание занимает 125 дней — среднеспелые.
- Выращивание занимает более 125 дней — позднеспелые.
При выборе сорта рекомендуется опираться на местный посевной материал. Лучше всего использовать те луковицы, что уже приспособлены к конкретному климату региона.
Посевной материал
Для посадки требуется качественный материал без видимых недостатков. То есть обращают внимание, чтобы не было:
- плесени;
- гнили;
- следов, свидетельствующих о болезнях.
Все луковицы должны быть ровными, гладкими и привлекательными на вид. Также перед посадкой и отбором их необходимо просушить. Из-за лишней влаги посевной материал может загнить.
Каждая луковица должна соответствовать определенным критериям:
- быть плотной, а не сморщенной;
- небольшого размера;
- без проросших побегов.
Необходимо провести сортировку. Процедура поможет отбраковать непригодный материал для посева на репку или на перо. В зависимости от размера луковицы используют:
- От 8 до 14 миллиметров — для озимого выращивания. Существует необходимость в использовании более плодородной почвы, такие сорта не выдерживают холодов.
- От 14 до 21 миллиметра — годятся для озимой и весенней посадок, не образуют стрелок.
- От 21 до 24 миллиметров — отлично подходят для выращивания зелени.
- До 30 миллиметров — используются для озимой посадки. Годятся для зелени.
- До 40 миллиметров — только для выращивания зелени. Перед высадкой посевной материал нуждается в прогреве.
Рекомендуется обрабатывать посевной материал перед посадкой. Используют слабые растворы марганца, соли или золы. Также разрешается применение стимулятора роста.
Как выбрать место для посадки
Место для высадки подготовленного материала должно быть в меру солнечным, напитанным влагой. Грунтовые воды должны пролегать глубоко под землей.
Когда речь идет о минеральных питательных веществах почвы, существует большой разрыв между общим их количеством и доступностью для растений.
Внесение удобрений — ключевой элемент повышения минерального состава почвы. Правильная программа внесения подкормок — один из наиболее существенных факторов, влияющих на плодородие грунта.
Его PH важен для поддержания надлежащего плодородия. Это влияет на доступность питательных веществ. Диапазон pH 5,5-7 считается достаточным для большинства растений.
Большое значение имеет также и текстура почвы, например песок или глина. По сравнению с песчаными, глинистые почвы способны удерживать больше питательных веществ.
ЕКО (емкость катионного обмена) почвы может использоваться как показатель ее плодородия. Более высокий ЕКО означает более высокую способность грунта удерживать питательные вещества. У глинистых ЕКО выше, чем у песчаных, они плодороднее.
Грядки с почвой лучше приподнять. Можно использовать деревянные дощечки. Чтобы посадить рассаду, нужно проткнуть землю пальцем или концом мотыги. Отверстия должны быть глубиной около 4-5 см.
Если лук крупный, нужно расположить отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Когда выращивают меньший сорт, то располагают отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга. Если нужно высаживать более 1 ряда лука, расстояние между рядами должно быть не менее 30 сантиметров.
Далее нужно поместить рассаду в ямки так, чтобы стебли и корни находились в земле. Засыпать оставшееся пространство рыхлой почвой и слегка утрамбовать. Хорошо полить рассаду.
Как сажать весной
Сажать лук-севок в открытый грунт весной на головку или зелень в Подмосковье, иных регионах лучше в марте-апреле. Весна — лучшее время для посадки некоторых овощей, например моркови, свеклы, редиса, различных видов капусты, помидоров и баклажанов.
Сажать лук севок в открытый грунт весной для зелени необходимо в обильно смоченную почву. Заранее можно добавить удобрения. Место для посадки должно располагаться на солнце. Оно не так греет, как летом, но достаточно для процесса фотосинтеза.
Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку можно в подготовленную почву с теми же характеристиками.
Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку и на зелень необходимо по-разному. Для выращивания только зелени потребуется меньше места. Каждую луковицу сажают максимально близко друг к другу на определенную глубину. Предъявляются следующие требования:
- глубина ямки — до 10 сантиметров;
- расстояние — до 15 сантиметров друг от друга.
Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку нужно именно на таком расстоянии.
Как сажать осенью
Сажать лук севок в открытый грунт осенью можно в сентябре-октябре. Первое условие успешного выращивания осеннего лука — солнечный свет. Ключевые периоды — с сентября по ноябрь и с марта по июнь.
В течение первого месяца после посадки они ощущают сокращение дней и используют всю энергию солнца, чтобы укрепить корневую систему. С ноября по начало марта лук будет «в спячке», просто ожидая раннего весеннего солнца. Когда наступит весна, большее количество тепла позволит растениям вырастить листву и увеличить луковицу.
Следующее требование — относительно твердая, но не уплотненная, хорошо дренируемая почва. Так растения хорошо перенесут зиму, луковицы не загниют.
Желательно перекопать землю за месяц перед посадкой лука севка. Это позволит почве немного осесть и укрепиться. Хорошо добавить в нее перепревший компост (не новый навоз или только частично перепревший компост).
Лук не следует выращивать на том же месте, где он произрастал до этого, как и растения того же семейства (лук-порей, чеснок, морковь, свекла и другие).
Методы, как сажать лук севок в открытый грунт на зелень и репку (головку), не зависят от времени года. Для посадки на головку потребуются ямки до 10 сантиметров глубиной. Обязательное расстояние между луковицами — не менее 15 сантиметров.
Для выращивания лука для зелени понадобится больше посевного материала. Закладка осуществляется на ту же глубину, но с минимальным расстоянием друг от друга.
Особенности ухода: подкормка, полив
Для получения качественного урожая необходимо поливать растения, рыхлить и полоть почву, подкармливать и избавлять от вредителей. Эти несложные процедуры не занимают много времени.
Ежедневно нужно следить за влажностью грунта. После посадки лучше осуществлять обильный полив 2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Затем необходимость в осмотрах практически прекращается. Исключение — сильная засуха, которая может спровоцировать иссушение листьев. Из-за этого рост растения прекратится.
Каждому кустику необходимо определенное количество кислорода. Именно периодическое рыхление во время роста поможет побегам «дышать», сберегать влагу внутри клеток.
Также до сбора урожая нужно полоть лук-севок. Это нужно для избавления от сорняков и мусора. Выполнять действия можно не чаще 1-2 раз в месяц.
Что касается вредителей, то лук-севок могут атаковать:
- луковая муха;
- долгоносик.
Для избавления от паразитов нужно обрабатывать побеги растения раствором воды с березовым дегтем. До сбора урожая процедуру проводят не чаще 1-2 раз.
Также потребуется подкормка, состоящая из воды и мочевины. Еще используют смесь калия, фосфора и воды. Она обеспечивает витаминный баланс культуре. При необходимости можно проводить процедуру до 2-3 раз.
Лук севок, посаженный вовремя, будет более сочным и вкусным. При соблюдении простых правил ухода можно получить отличный урожай.
Источник: kleo.ru