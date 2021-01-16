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Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года

14:00 16.01.2021 Фото: kleo.ru
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Все луковицы должны быть ровными, гладкими и привлекательными на вид. Также перед посадкой и отбором их необходимо просушить.

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Лук севок

Зачастую неприхотливые культуры, выращиваемые в открытом грунте, не требуют специальных знаний по уходу. Достаточно правильно выбирать место посадки, время года и сорт растения. Опытные овощеводы делятся секретами, как сажать лук севок в открытый грунт.

Краткое описание культуры

Лук севок представляет собой отличный посевной материал. Посадка осуществляется в открытый грунт. Так побеги будут насыщены кислородом. Также при таком методе можно легко поливать и ухаживать за культурой.

Всего насчитывается несколько разновидностей лука севка. Все они отличаются по запаху, вкусу, требованиям к уходу и посадке.

По вкусовым качествам выделяют:

  • Сорта с острым привкусом. К ним относят Арзамасский местный, Погарский, Ростовский, Штутгартер Ризен. Их используют в качестве приправы для блюд.
  • Сорта со слабой остротой. Среди них выделяют Даниловский, Вишенский, Каба, Мячковский, Стурон. Отлично подходят для консервации.
  • Сорта со сладковатым привкусом. Наиболее популярны Глобо, Черный принц, Ретро. Они долго не портятся, не требуют соблюдения жестких правил выращивания и хранения.

Также выделяют сорта по срокам посева:

  1. Рост происходит в течение 80-100 календарных дней — раннеспелые.
  2. Выращивание занимает 125 дней — среднеспелые.
  3. Выращивание занимает более 125 дней — позднеспелые.

При выборе сорта рекомендуется опираться на местный посевной материал. Лучше всего использовать те луковицы, что уже приспособлены к конкретному климату региона.

Посевной материал

Для посадки требуется качественный материал без видимых недостатков. То есть обращают внимание, чтобы не было:

  • плесени;
  • гнили;
  • следов, свидетельствующих о болезнях.

Все луковицы должны быть ровными, гладкими и привлекательными на вид. Также перед посадкой и отбором их необходимо просушить. Из-за лишней влаги посевной материал может загнить.

Каждая луковица должна соответствовать определенным критериям:

  • быть плотной, а не сморщенной;
  • небольшого размера;
  • без проросших побегов.

Необходимо провести сортировку. Процедура поможет отбраковать непригодный материал для посева на репку или на перо. В зависимости от размера луковицы используют:

  • От 8 до 14 миллиметров — для озимого выращивания. Существует необходимость в использовании более плодородной почвы, такие сорта не выдерживают холодов.
  • От 14 до 21 миллиметра — годятся для озимой и весенней посадок, не образуют стрелок.
  • От 21 до 24 миллиметров — отлично подходят для выращивания зелени.
  • До 30 миллиметров — используются для озимой посадки. Годятся для зелени.
  • До 40 миллиметров — только для выращивания зелени. Перед высадкой посевной материал нуждается в прогреве.

Рекомендуется обрабатывать посевной материал перед посадкой. Используют слабые растворы марганца, соли или золы. Также разрешается применение стимулятора роста.

Как выбрать место для посадки

Место ​для высадки подготовленного материала должно быть в меру солнечным, напитанным влагой. Грунтовые воды должны пролегать глубоко под землей.

Когда речь идет о минеральных питательных веществах почвы, существует большой разрыв между общим их количеством и доступностью для растений.

Внесение удобрений — ключевой элемент повышения минерального состава почвы. Правильная программа внесения подкормок — один из наиболее существенных факторов, влияющих на плодородие грунта.

Его PH важен для поддержания надлежащего плодородия. Это влияет на доступность питательных веществ. Диапазон pH 5,5-7 считается достаточным для большинства растений.

Большое значение имеет также и текстура почвы, например песок или глина. По сравнению с песчаными, глинистые почвы способны удерживать больше питательных веществ.

ЕКО (емкость катионного обмена) почвы может использоваться как показатель ее плодородия. Более высокий ЕКО означает более высокую способность грунта удерживать питательные вещества. У глинистых ЕКО выше, чем у песчаных, они плодороднее.

Грядки с почвой лучше приподнять. Можно использовать деревянные дощечки. Чтобы посадить рассаду, нужно проткнуть землю пальцем или концом мотыги. Отверстия должны быть глубиной около 4-5 см.

Если лук крупный, нужно расположить отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Когда выращивают меньший сорт, то располагают отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга. Если нужно высаживать более 1 ряда лука, расстояние между рядами должно быть не менее 30 сантиметров.

Далее нужно поместить рассаду в ямки так, чтобы стебли и корни находились в земле. Засыпать оставшееся пространство рыхлой почвой и слегка утрамбовать. Хорошо полить рассаду.

Как сажать весной

Сажать лук-севок в открытый грунт весной на головку или зелень в Подмосковье, иных регионах лучше в марте-апреле. Весна — лучшее время для посадки некоторых овощей, например моркови, свеклы, редиса, различных видов капусты, помидоров и баклажанов.

Сажать лук севок в открытый грунт весной для зелени необходимо в обильно смоченную почву. Заранее можно добавить удобрения. Место для посадки должно располагаться на солнце. Оно не так греет, как летом, но достаточно для процесса фотосинтеза.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку можно в подготовленную почву с теми же характеристиками.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку и на зелень необходимо по-разному. Для выращивания только зелени потребуется меньше места. Каждую луковицу сажают максимально близко друг к другу на определенную глубину. Предъявляются следующие требования:

  • глубина ямки — до 10 сантиметров;
  • расстояние — до 15 сантиметров друг от друга.

Сажать лук севок в открытый грунт весной на головку нужно именно на таком расстоянии.

Как сажать осенью

Сажать лук севок в открытый грунт осенью можно в сентябре-октябре. Первое условие успешного выращивания осеннего лука — солнечный свет. Ключевые периоды — с сентября по ноябрь и с марта по июнь.

В течение первого месяца после посадки они ощущают сокращение дней и используют всю энергию солнца, чтобы укрепить корневую систему. С ноября по начало марта лук будет «в спячке», просто ожидая раннего весеннего солнца. Когда наступит весна, большее количество тепла позволит растениям вырастить листву и увеличить луковицу.

Следующее требование — относительно твердая, но не уплотненная, хорошо дренируемая почва. Так растения хорошо перенесут зиму, луковицы не загниют.

Желательно перекопать землю за месяц перед посадкой лука севка. Это позволит почве немного осесть и укрепиться. Хорошо добавить в нее перепревший компост (не новый навоз или только частично перепревший компост).

Лук не следует выращивать на том же месте, где он произрастал до этого, как и растения того же семейства (лук-порей, чеснок, морковь, свекла и другие).

Методы, как сажать лук севок в открытый грунт на зелень и репку (головку), не зависят от времени года. Для посадки на головку потребуются ямки до 10 сантиметров глубиной. Обязательное расстояние между луковицами — не менее 15 сантиметров.

Для выращивания лука для зелени понадобится больше посевного материала. Закладка осуществляется на ту же глубину, но с минимальным расстоянием друг от друга.

Особенности ухода: подкормка, полив

Для получения качественного урожая необходимо поливать растения, рыхлить и полоть почву, подкармливать и избавлять от вредителей. Эти несложные процедуры не занимают много времени.

Ежедневно нужно следить за влажностью грунта. После посадки лучше осуществлять обильный полив 2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Затем необходимость в осмотрах практически прекращается. Исключение — сильная засуха, которая может спровоцировать иссушение листьев. Из-за этого рост растения прекратится.

Каждому кустику необходимо определенное количество кислорода. Именно периодическое рыхление во время роста поможет побегам «дышать», сберегать влагу внутри клеток.

Также до сбора урожая нужно полоть лук-севок. Это нужно для избавления от сорняков и мусора. Выполнять действия можно не чаще 1-2 раз в месяц.

Что касается вредителей, то лук-севок могут атаковать:

  • луковая муха;
  • долгоносик.

Для избавления от паразитов нужно обрабатывать побеги растения раствором воды с березовым дегтем. До сбора урожая процедуру проводят не чаще 1-2 раз.

Также потребуется подкормка, состоящая из воды и мочевины. Еще используют смесь калия, фосфора и воды. Она обеспечивает витаминный баланс культуре. При необходимости можно проводить процедуру до 2-3 раз.

Лук севок, посаженный вовремя, будет более сочным и вкусным. При соблюдении простых правил ухода можно получить отличный урожай.

Источник: kleo.ru

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