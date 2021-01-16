Рассада помидор 2021 по луне и не только

Чтобы выбрать действительно хорошие семена и получить достойный урожай, стоит учитывать параметры будущего куста. Они могут быть высокими, средними и низкорослыми.

Сорт томатов следует выбирать исходя из региона

Томаты — вкусные и полезные овощи, но только из качественной рассады можно вырастить хороший и богатый урожай. Поэтому начинающим овощеводам лучше заблаговременно узнать все нюансы и правила, как сажать помидоры на рассаду в домашних условиях.

Выбор семян

Опытные огородники для будущего посева собирают семена самостоятельно. Но если речь идет о покупке, то важно приобретать посадочный материал у проверенного производителя и обращать внимание на срок годности.

Чтобы выбрать действительно хорошие семена и получить достойный урожай, стоит учитывать параметры будущего куста. Они могут быть высокими, средними и низкорослыми. Если участок небольшой, то лучше посадить высокие кусты, которые не займут много места и дадут хороший урожай. Правда, такие сорта требуют к себе большего внимания.

Неприхотливы в уходе кусты средних размеров, но и большого урожая от них ждать не стоит. Особой популярностью у дачников пользуется низкорослые сорта томатов. Они компактны, просты в уходе и дают неплохой урожай.

Характеристика самого плода — еще один параметр выбора семян. Ведь томаты могут отличаться по цвету, размеру, форме. У каждого сорта свой вкус, например, розовые помидоры очень сладкие и сочные. Также есть сорта, которые больше подходят для салатов, а другие — для консервации, например, сливки.

Прежде чем узнать, как сажать томаты на рассаду в домашних условиях, важно убедиться в том, что выбранный сорт походит для выращивания культуры в конкретном регионе.

Когда сажать томаты на рассаду

Для успешного выращивания рассады важны сроки посадки семян. Это один из предметов спора между овощеводами.

Одни считают, что сеять семена можно уже в конце феврале, а другие утверждают, что только в конце марта. При этом точного ответа нет, так как все зависит от того, в каком регионе будут расти овощи, ведь каждый из них имеет свои климатические особенности.

Так, в начале февраля рассадой можно уже заниматься на юге, в Подмосковье и средней полосе — в начале марта, а самые поздние сроки посадки приходятся на Урал и Сибирь (начало апреля). Но в любом случае после посева семян до высадки рассады в открытый грунт должно пройти от 50 до 60 дней.

Еще многие выбирают благоприятные дни для посева семян по лунному календарю. Считается, что лучше сажать семена на растущую Луну, которая поможет им лучше прорасти.

Выбор емкости

Сегодня на выбор представлены разные емкости для выращивания рассады из семян, которые могут создать для нее комфортные условия. Рассмотрим самые востребованные.

Ящики

Для выращивания рассады подходят ящики из дерева или пластика. Их преимущество — в доступности по цене и то, что можно сразу посеять большое количество семян. Но если посадить слишком густо, то рассада вырастет слабой и тоненькой, а при пикировке можно повредить корневую систему.

Пластиковые стаканчики

Многие выращивают рассаду именно в пластиковых стаканчиках, которые можно использовать многократно. При этом стоят они недорого, а извлекать саженцы для их высадки в отрытый грунт очень легко.

Торфяные горшочки

Очень удобная, а главное, экологически чистая тара. Горшочки могут быть разных форм и размеров. Их пористые стенки не препятствуют поступлению кислорода к корням.

Выращивать рассаду в них так же удобно, как и в пластиковых стаканчиках. И главный плюс — высаживать всходы в открытый грунт можно прямо в горшочках, так как материал растворяется в почве и при этом становится дополнительным удобрением.

Минус — можно наткнуться на подделку. В составе некачественного изделия присутствует картон. При высадке в открытый грунт корням через него просто не пробиться. Поэтому торфяные горшочки следует покупать у проверенного производителя и потребовать у продавца сертификат качества.

Торфяные таблетки

Для выращивания рассады томатов и других культур подходят торфяные таблетки. Это торф, который подпитывают питательными веществами, включая средства против грибков или бактерий. Затем прессуют и обматывают сеткой или целлюлозной оболочкой.

Такие таблетки просты в использовании, они хорошо удерживают влагу и дают семенам свободно «дышать». Посадки прорастают намного быстрее, а взрослую рассаду можно высаживать прямо вместе с таблеткой.

Минусы: их покупка влетает в копеечку, требуют много места, да и не все производители хорошо обрабатывают их против грибков и паразитов.

Можно использовать пластиковые бутылки, стаканчики из-под сметаны, ведерки из-под майонеза или тетрапаки из-под молока.

Подготовка грунта

Прежде чем рассмотреть поэтапно, как сажать помидоры на рассаду в домашних условиях, стоит сосредоточиться на подготовке грунта, который играет немаловажную роль в выращивании хорошей и здоровой рассады. Его можно купить или приготовить самостоятельно.

При покупке стоит учесть, что томаты предпочитают почву с нейтральной кислотностью, а если она повышена, то нужно обязательно добавить доломитовой муки. Также покупной грунт можно смешать с землей с огорода, с того места, на котором и будут расти овощи. Это улучшит их адаптацию при пересадке, и рассада не будет испытывать большого стресса.

Очень важно — любой грунт нужно обеззаразить. Его можно просто пролить раствором марганцовки, специальными препаратами или прогреть в духовке.

Если доверия к покупному грунту нет, то его можно сделать самостоятельно, выбрать один из двух предложенных составов:

по 1 части дерновой и огородной земли;

0,4 части торфа;

0,25 части коровяка.

Или:

по 1 части огородной земли и пропаренных опилок;

3 части торфа;

0,5 части коровяка.

Рассада будет хорошо расти только в плодородной почве, поэтому, кроме основных ингредиентов, нужно добавить чистый песок, селитру, суперфосфат и калий.

Подготовка семян

Любые семена, будь то покупные или собранные своими силами, нужно подготовить. Это позволит из них вырастить хорошую рассаду и тем самым получить богатый урожай:

Калибровка. Необходима, чтобы выявить пустые семена. Для этого понадобится обычная подсоленная вода, в которую и отправляем семена. Буквально через пару минут хорошие осядут на дно, а пустые всплывут, их для посева не используем. Обеззараживание. Позволяет удалить патогены, которые могут находиться на оболочке посадочного материала. Для этого можно использовать препарат Фитоспорин или обычный раствор марганцовки, в котором нужно выдержать семена в течение 20 минут, но не дольше, иначе снизится всхожесть. Стратификация. Помогает семенам легче всходить, ускоряет прорастание и повышает всхожесть. Заключается в имитации воздействия неблагоприятных условий. Для этого за месяц до посева семена перемешивают с торфяной смесью и помещают в холодильник. Стимуляция. Важный этап в подготовке семян к посеву. Без него растения будут вялыми, слабыми и не дадут хорошего урожая. Достаточно поместить посадочный материал на хорошо увлажненную марлю, затем накрыть еще тканью, обернуть пакетом и оставить на блюдце возле батареи. Через 3 дня семена начнут прорастать. Те, которые не проросли, для посадки не подходят.

В качестве стимулятора можно использовать золу, которую разводят в воде и настаивают в течение суток.

Посадка семян на рассаду — пошаговая инструкция

После всех предварительных работ можно перейти к самому главному — сажать помидоры на рассаду в домашних условиях. Процесс, да еще и с фото пошагово, несложный. Рассмотрим сразу два варианта — в общем контейнере и в отдельной емкости.

Общий контейнер

Для посадки семян можно использовать как деревянный, так и обычный пластиковый контейнер:

На дно ящика засыпаем дренаж — подойдут маленькие камушки или керамзит. Наполняем контейнер подготовленной почвосмесью и хорошо поливаем, даем время, чтобы грунт полностью впитал в себя влагу. Рядами делаем канавки глубиной 1 см, расстояние между рядами — 3 см. В канавки сеем семена, между посадочным материалом соблюдаем расстояние в 1-2 см, слишком густо сажать не стоит. Присыпаем канавки грунтом, толщина слоя — 2 мм. Опрыскиваем водой из пульверизатора.

Контейнер затягиваем пленкой или накрываем крышкой, стеклом и переносим в солнечное теплое место.

Отдельные емкости

Семена можно посадить в отдельные емкости. Это могут быть пластиковые или торфяные стаканчики, кассеты и т. п.

Пошаговая инструкция:

На дне делаем отверстия (за исключением торфяных горшочков). Это нужно для того, чтобы влага не застаивалась. Засыпаем дренажный слой в виде маленьких камушков или размельченной яичной скорлупы. Заполняем емкость грунтом и хорошо поливаем. Делаем лунку глубиной 1-2 см и кладем в нее 2-3 семени. Засыпаем землей, увлажняем, накрываем и переносим в теплое место.

Если высаживаете рассаду разных сортов, то на поддоны можно наклеить разноцветные стикеры с названием сорта.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в полноценном уходе, ведь растения должны быть крепкими и здоровыми, чтобы с легкостью перенести пересадку в открытый грунт. Основные моменты ухода за рассадой:

Полив — важно следить за уровнем влажности, не допускать пересыхания, но и чрезмерное орошение может привести к загниванию корней. Проветривание — утром и вечером нужно снимать крышку на 20-30 минут, а после появления всходов полностью убрать. Температура. Нужно поддерживать температурный режим от 23 до 25 градусов после посева, от 14 до 16 градусов после всходов и через неделю — от 20 до 22 градусов. Освещение. Для саженцев световой день должен составлять от 12 до 15 часов в сутки. Пикировка. Ее проводят после появления первой пары настоящих листочков. Подкормка. Удобрять рассаду нужно три раза. Первая подкормка — спустя неделю после пикировки, вторая — спустя неделю после первой и третья — за 4 дня до высадки.

Начинающие огородники также интересуются, как в домашних условиях сажать помидоры на рассаду для теплицы. Разницы никакой нет: так же готовим семена, емкости, почву, производим посадку и уход.

Единственное — растения можно высаживать в теплицу на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Также стоит изучить или даже посмотреть видео, какие болезни и вредители могут пошатнуть здоровье рассады или совсем ее погубить.

Итоги

Сроки посадки семян на рассаду зависят от региона, его климатических условий. Сеять семена можно в общем контейнере, пластиковых стаканчиках, торфяных горшочках и другой таре. Перед посадкой важно подготовить грунт и посадочный материал. Уход за рассадой: полив, поддержание температурного режима, освещение, пикировка и подкормка.

Источник: kleo.ru