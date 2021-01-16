Как будем отдыхать в феврале 2021 года? 23 февраля перенесут?

Следующие длинные выходные дни ожидают российских граждан в конце третьего месяца зимнего периода

Представители Министерства труда рассказали о том, в какие дни россияне будут отдыхать в феврале 2021 года. Ранее правительство РФ предоставило информацию о производственном календаре на целый год.

Как россияне отдыхают в феврале 2021 году

Граждане российского государства получили много выходных дней в январе и феврале 2021 года. Парад выходных начался еще 31 декабря 2020 года, который был сокращенным, но позже стал выходным днем. Об этом за несколько дней до 31 декабря сообщил глава РФ Владимир Путин. Известно, что россияне также отдыхали в период с 1 по 11 января 2021 года.

Следующие длинные выходные дни ожидают российских граждан в конце третьего месяца зимнего периода. До них будет шестидневная рабочая неделя. Перенос выходных произошел из-за Дня защитника Отечества — 23 февраля 2021 года. Шестидневка будет с 15 по 20 февраля, все дело в переносе рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. После этого россиян ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

В марте 2021 года россияне будут отдыхать всего три дня — в период с 6 по 8 марта. В апреле выходных дней в связи с праздниками не планируется, но они будут в мае. Выходные дни в третий месяц весеннего периода начинаются 1 мая. Россияне будут отдыхать 2,3, 8, 9 и 10 мая 2021 года соответственно. Также есть информация о выходных в июне, они начинаются 12 и заканчиваются 14 июня.

Где россияне отдыхали в новогодний период

Еще перед началом Нового года представители Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали о том, где россияне будут отмечать новогодний период. Сообщалось, что большая часть граждан сделали выбор в пользу двух городов — Сочи и Казань. Выбор можно объяснить тем, что именно в этих городах-курортах не действовали жесткие ограничительные требования в связи с предотвращением активного распространения вируса COVID-19. После Нового года стало известно, что граждане действительно отправились в эти города и наслаждались праздниками вместе с семьей и друзьями. Казань и Сочи стали отличным выбором, ведь в этих городах было не так уж и много снега, как в Москве и Санкт-Петербурге, не было ограничений и работали все развлекательные заведения.

Сочи был центральным городом для отдыхающих в летний период, он же стал им и в зимний период. Также российские граждане отправлялись в Краснодар, который отметился своим климатом. В новогодний период в Краснодаре было очень тепло, о чем неоднократно говорили синоптики. Также, если верить данным АТОР, граждане отправлялись и за границу, в основном это были ОАЭ, Египет и Турция.

Источник: 1rre