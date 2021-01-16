Новую схему индексации пенсий предложили в Госдуме. Что изменят?

Пожилым россиянам можно рассчитывать в 2021 году на денежную помощь

Члены ЛДПР и представители Совета Федерации внесли на рассмотрение депутатов Госдумы России проект закона, предусматривающего возможность индексации социальных и страховых пенсионных выплат чаще, чем раз в год.

Руководитель комитета по труду и вопросам социальной политики Ярослав Нилов проинформировал об этом в Телеграм-канале. По его словам, речь идет о конкретном механизме индексации, который на законодательном уровне закрепит возможность максимальной защиты пенсий.

«Собственно, это то, что предложил президент – обеспечить индексацию не реже одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено», — акцентировал внимание чиновников Ярослав Нилов.

Индексация страховых пенсий и фиксированных выплат в России

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что на период с 2019-го по 2025-й год правительство предусматривало повышение страховых пенсий, а также фиксированных выплат к ним ежегодно – с 1 января.

Однако, с 2025-го страховую пенсию будут индексировать уже не в один, а в два этапа, уточнили авторы инициативы. С 1 февраля ее размер будет расти на уровень инфляции, а с 1 апреля – на основании того, насколько вырастут доходы ПФР.

Что же касается фиксированной выплаты россиянам, то с 2025-го года ее намерены индексировать раз в год – 1 февраля. Речь идет о повышении на уровень инфляции, зафиксированный за предыдущий год.

ЛДПР предлагает новую схему индексации пенсий

Ярослав Нилов подчеркнул, что ЛДПР и представители Совфеда предложили иной механизм. Социальные пенсии, назначаемые гражданам, не наработавшим достаточный трудовой стаж, будут подвергать индексации, как это происходит и сейчас, раз в год с 1 апреля. Однако, учитывать при этом будут тот темп, в котором вырастет прожиточный минимум (ПМ) пенсионера за предыдущий год, отметил Нилов.

В случае, если темп роста инфляции будет выше темпа повышения ПМ гражданина пенсионного возраста, необходимо предусмотреть дополнительную индексацию. Проводить ее авторы законопроекта предлагают 1 июля.

Что касается страховых пенсий, то их необходимо повышать с 1 января на основании стоимости пенсионного коэффициента, а с 2025-го индексацию нужно проводить на уровень инфляции 1 февраля. Кроме того, с 1 апреля страховую пенсию следует увеличивать, принимая во внимание рост общей суммы доходов пенсионного ведомства, полагают в ЛДПР.

Пенсионерам в 2021 году в связи с пандемией будут дополнительные выплаты: кому на что рассчитывать

Пожилым россиянам можно рассчитывать в 2021 году на денежную помощь в рамках реализации общенациональной программы социальной поддержки. Выплаты, о которых идет речь, дают пенсионерам возможность частичной компенсации их затрат на продукты питания и средства первой необходимости, а также за санаторно-курортное лечение, которое они не использовали.

Ежеквартально органы соцзащиты начисляют пенсионерам по 2000 рублей на покрытие расходов в магазинах-партнерах. Уточним, что, как правило, это крупные сетевые торговые точки эконом-класса – «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка» и «Магнит». У указанных ритейлеров с администрациями субъектов заключены договоры, позволяющие пенсионерам реализовывать их права на получение компенсаций.

Пенсионеры, не побывавшие на санаторно-курортном лечении за государственный счет, тоже вправе рассчитывать на компенсации. Это предусматривают соответствующие региональные нормативно-правовые акты.

На уровне федерального законодательства закреплена доплата к пенсии в случае отказа от лечения на уровне около 200 рублей ежемесячно. Размер средней единовременной выплаты в субъектах РФ достигает сегодня 3 300 рублей.

Источник: Пронедра