Раскрыл секреты долголетия отметивший 111-летие мужчина

Австралиец подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время.

Декстер Крюгер Старейший житель Австралии Декстер Крюгер отметил в январе 111-летие и рассказал о своем образе жизни.

"Дышите, ешьте три раза в день и время будет проходить само", — цитирует его шуточный секрет долголетия телеканал ABC

Крюгер также поделился некоторыми пищевыми привычками.

"Я люблю петь и съедаю по полдюжины креветок в день", — сказал он, отметив, что считает продукт полезным.

Кроме того, австралиец рассказал, что часто съедает на ужин тарелку супа с сардинами.

Мужчина подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время.

"Иногда я сижу и думаю. А иногда просто сижу", — заявил он.