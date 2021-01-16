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Раскрыл секреты долголетия отметивший 111-летие мужчина

10:36 16.01.2021 Фото: Твиттер
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Австралиец подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время.

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Декстер Крюгер
Старейший житель Австралии Декстер Крюгер отметил в январе 111-летие и рассказал о своем образе жизни.
"Дышите, ешьте три раза в день и время будет проходить само", — цитирует его шуточный секрет долголетия телеканал ABC.
Крюгер также поделился некоторыми пищевыми привычками.
"Я люблю петь и съедаю по полдюжины креветок в день", — сказал он, отметив, что считает продукт полезным.
Кроме того, австралиец рассказал, что часто съедает на ужин тарелку супа с сардинами.
Мужчина подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время.
"Иногда я сижу и думаю. А иногда просто сижу", — заявил он.
Австралиец признался, что работал на ферме всю жизнь, а в 86 лет начал писать книги. В данный момент он выпустил 12 сборников со стихотворениями и воспоминаниями.
111 лет Австралия долгожитель советы старейший житель Декстер Крюгер
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