Раскрыл секреты долголетия отметивший 111-летие мужчина

Старейший житель Австралии Декстер Крюгер отметил в январе 111-летие и рассказал о своем образе жизни.
"Дышите, ешьте три раза в день и время будет проходить само", — цитирует его шуточный секрет долголетия телеканал ABC.
Крюгер также поделился некоторыми пищевыми привычками.
"Я люблю петь и съедаю по полдюжины креветок в день", — сказал он, отметив, что считает продукт полезным.
Кроме того, австралиец рассказал, что часто съедает на ужин тарелку супа с сардинами.
Мужчина подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время.
"Иногда я сижу и думаю. А иногда просто сижу", — заявил он.
Австралиец признался, что работал на ферме всю жизнь, а в 86 лет начал писать книги. В данный момент он выпустил 12 сборников со стихотворениями и воспоминаниями.