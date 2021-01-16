Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 16 января 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 января для знаков стихии Огня
Овен
Утром возможны неоднозначные ситуации, выход из которых удастся найти не сразу. Главное не растеряться и тщательно обдумывать свои действия. Вероятно, придется менять запланированные задачи. Уверенность в себе поможет приспособиться к новым условиям. Полезными будут занятия спортом или йогой. Где можно расслабиться и приобрести бодрость. Вечер располагает для романтических свиданий.
Лев
Подходящий период для завершения старых дел и решения давних разногласий. Можно навести порядки в рабочем процессе, так будет проще и легче двигаться вперед. Главное стараться и рассчитывать только на свои силы. Это поможет избежать многих ненужных ошибок, которые можно допустить. Возможны перемены в отношениях с близкими. А в финансовых делах желательно здраво оценивать свои возможности.
Стрелец
Для Стрельцов день будет знаменателен новыми знакомствами, которые несмотря на ограничительные меры в контактах, всё же будут возможны. Это даст удачный старт в продвижении в деловой сфере. Внимательно следует отнестись и к знакам судьбы. Звёзды дают множество подсказок к значительным изменениям в жизни. От Стрельцов потребуется внимательность и грамотное использование интуиции.
Гороскоп на 16 января для знаков стихии Земли
Телец
Энергия этого знака зовёт на «подвиги». Хочется достичь гармонии во всём и со всеми. Но реальность такова, что нужно немного поубавить свой пыл. В некоторых вопросах желательно занять выжидательную позицию. Астролог советует избегать спорных ситуаций, уходить от них. К финансовым вопросам нужно подходить благоразумно. Импульсивные решения могут завести в тупик. «Погода в доме» очень важна – надо утрясать все недоразумения.
Дева
У представителей этого знака появится хорошая возможность наладить личную жизнь. Если одиноким Девам докучает поклонник (или поклонница), имеет смысл откликнуться на их предложение. Время покажет – стоит ли продолжать встречи. Но именно 16 января провести вечер удастся очень даже неплохо.
Козерог
День непростой. Но в то же время и несложный, если к некоторым недоразумениям не относиться слишком серьёзно. Астролог говорит о том, что многих проблем удастся избежать, если во всём видеть только положительную сторону. Суетливость и спешку надо исключить. В настроении должен присутствовать оптимизм, юмор и лёгкая ирония – тогда день пройдёт так, что о нём приятно будет вспомнить.
Гороскоп на 16 января для знаков стихии Воздуха
Близнецы
День будет удачен для дел только в своей первой половине. И то он предполагает обдуманность решений и выработку решений совместно с членами всего коллектива (трудового или семейного). Для Близнецов звёзды могут предоставить хорошую возможность деловых поездок, которые окажутся полезными не только в деловой сфере. Есть шанс перспективных знакомств.
Весы
Успех в делах звёзды могут гарантировать только тем представителям этого знака, которые заняты творческой и интеллектуальной работой. Новых идей и замыслов у них будет уйма. Для бизнесменов день будет двояким: возможны финансовые проблемы, не исключены махинации и мошенничества. В личных отношениях у Весов особых изменений и недоразумений не предвидится.
Водолей
Для Водолеев день не очень благоприятный в деловой сфере. Их «боевой настрой» может не принести нужную результативность. Астролог не советует «протаскивать» новые идеи. Ограничиться лучше завершением старых дел. В личных контактах желательно избегать придирок и язвительных замечаний. Идеально будет заняться анализом предыдущих достижений и строить планы будущих периодов.
Гороскоп на 16 января для знаков стихии Воды
Рак
Бездеятельным день 16 января для Раков не будет. Хлопоты по домашнему хозяйству и решение некоторых животрепещущих вопросов займут почти половину времени этого дня. Придётся поразмыслить и над финансовыми проблемами. Но звёзды предупреждают о возможности травм. Поэтому от некоторых дел, несущих определённую опасность, придётся отказаться.
Скорпион
Предельное внимание потребуется от этого знака зодиака во всех делах дня. Скорпиону надо будет очень осторожно обращаться с электроприборами. При передвижениях также надо соблюдать существующие правила – есть риск получения травм. Не благоприятствуют планеты и хорошему взаимопониманию с окружающими. Это может сказаться и в деловых контактах, и в личных отношениях.
Рыбы
Энергию Рыбам в данный день нужно потратить на завершение дел, которые уже были начаты ранее. А вот перспективы и предложения со стороны, хоть и несут предполагаемую выгоду, могут нести в себе обман. В личной жизни могут быть хорошие перемены, если Рыбы настроены на серьёзные отношения.
Источник: rsute