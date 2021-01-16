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Раскрыто, кто получит пенсию больше 30 000 рублей в 2021 году

08:49 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов.

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Эксперт рассказал, чья пенсия окажется больше 30 тысяч рублей в 2021 году

В январе страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3% при прошлогодней инфляции 4,9%. Такая повышенная индексация, связанная в том числе с изменением пенсионного возраста, позволила увеличить пенсии некоторым категориям граждан: те, кому до 2019 года выплачивали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году стали получать больше 30 тысяч рублей. Однако таких пенсионеров в России крайне мало, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей", — добавляет эксперт.

По действующей пенсионной формуле размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких параметров. В первую очередь, это фиксированная выплата, установленная в едином размере для всех. Остальная сумма рассчитывается исходя из числа заработанных за всю жизнь пенсионных прав —индивидуальных пенсионных коэффициентов.

"Чем больше "белая" зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и тем выше его возможная пенсия", — говорит эксперт.

Страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в 2 раза.

Дополнительные коэффициенты появляются и за социально значимую деятельность. Так, 1,8 коэффициента начислят за год ухода за 80-летним человеком, или за инвалидом I группы, или ребенком-инвалидом. Столько же одному из родителей положено за каждый год ухода за первым ребенком до достижения им 1,5 лет. За уход за вторым ребенком до достижения им аналогичного возраста коэффициент удвоится, а за уход за третьим или четвертым — утроится.

Размер фиксированной выплаты также повышается для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, лиц с инвалидностью I группы, а также — жителей Крайнего Севера и приравненных районов.

"Тем не менее, далеко не у всех перечисленных выше категорий будет пенсия больше 30 тысяч современных рублей. Большая часть россиян получает очень низкие выплаты. Их пенсии по-прежнему сильно зависят от цен на нефть", — отметил эксперт.

30 тысяч рублей индексация коэффициент пенсии Евгений Биезбардис
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