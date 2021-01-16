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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 января 2021 в России и мире

08:50 16.01.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Список праздников России и мира 16 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Всемирный день «The Beatles» 16 января

• Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)
• День «Цените дракона» (Appreciate a Dragon Day)
• День ледовара

• День великих сумочных раскопок
• Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)
• Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)
• День памяти святого пророка Малахии
• День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского
• День памяти преподобной Женевьевы Парижской
• День ничего (National Nothing Day) - США
• День хорошего подростка (National Good Teen Day) - США
• День обмена супами (Soup Swap Day) - США
• День памяти киборгов - Украина
• День «Без скальпеля» (National Without a Scalpel Day) - США
• День использования подарочной карты (National Use Your Gift Card Day) - США
• День героев - Конго
• День памяти «Сухого закона» (Prohibition Remembrance Day) - США
• День психиатрического техника (Psychiatric Technician`s Day) - США
• День учителя (Wan Khru) - Таиланд
• День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) - США
• День печенья «Фиг Ньютон» (National Fig Newton Day) - США
• День книгоиздателей (Book Publishers Day) - США
• День киноа (National Quinoa Day) - США
• День Чапультепекских мирных соглашений (Chapultepec Peace Accords Day) - Сальвадор
• День мученика - Бенин
• Именины у Малахии, Ирины, Василия
• Гордеев день (Малахий)

Важные даты

1547 венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.
1712 Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно–космическая академия имени А. Ф. Можайского.
1718 в Санкт–Петербурге на Троицкой площади в результате сильного пожара сгорело здание Сената и Военной коллегии.
1724 указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.
1909 экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
1919 в США вступил в силу сухой закон.
1919 в Красной Армии вводятся нарукавные знаки различия для командиров и петлицы с расцветкой по родам войск.

1925 Лев Троцкий освобожден от должности Председателя Реввоенсовета СССР.
1963 Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100–мегатонной водородной бомбы.
1966 в Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев».
1969 чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения.
1969 советские космические корабли «Союз–4» и «Союз–5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
1973 «Луноход–2» отправился в путешествие по поверхности Луны.
1991 начинается операция «Буря в пустыне» объединенных войск более чем 30 государств против Ирака с целью вытеснить его войска из Кувейта.
1994 Егор Гайдар уволен с поста первого вице–премьера России.
2006 пожар Сбербанка во Владивостоке.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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