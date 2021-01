Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 января 2021 в России и мире

Всемирный день «The Beatles» 16 января

• Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)

• День «Цените дракона» (Appreciate a Dragon Day)

• День ледовара



• День великих сумочных раскопок• Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)• Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)• День памяти святого пророка Малахии• День памяти святого мученика Гордия Каппадокийского• День памяти преподобной Женевьевы Парижской• День ничего (National Nothing Day) - США• День хорошего подростка (National Good Teen Day) - США• День обмена супами (Soup Swap Day) - США• День памяти киборгов - Украина• День «Без скальпеля» (National Without a Scalpel Day) - США• День использования подарочной карты (National Use Your Gift Card Day) - США• День героев - Конго• День памяти «Сухого закона» (Prohibition Remembrance Day) - США• День психиатрического техника (Psychiatric Technician`s Day) - США• День учителя (Wan Khru) - Таиланд• День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) - США• День печенья «Фиг Ньютон» (National Fig Newton Day) - США• День книгоиздателей (Book Publishers Day) - США• День киноа (National Quinoa Day) - США• День Чапультепекских мирных соглашений (Chapultepec Peace Accords Day) - Сальвадор• День мученика - Бенин• Именины у Малахии, Ирины, Василия• Гордеев день (Малахий)

Важные даты

1547 венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.

1712 Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно–космическая академия имени А. Ф. Можайского.

1718 в Санкт–Петербурге на Троицкой площади в результате сильного пожара сгорело здание Сената и Военной коллегии.

1724 указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.

1909 экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1919 в США вступил в силу сухой закон.

1919 в Красной Армии вводятся нарукавные знаки различия для командиров и петлицы с расцветкой по родам войск.



1925 Лев Троцкий освобожден от должности Председателя Реввоенсовета СССР.1963 Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100–мегатонной водородной бомбы.1966 в Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев».1969 чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения.1969 советские космические корабли «Союз–4» и «Союз–5» провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.1973 «Луноход–2» отправился в путешествие по поверхности Луны.1991 начинается операция «Буря в пустыне» объединенных войск более чем 30 государств против Ирака с целью вытеснить его войска из Кувейта.1994 Егор Гайдар уволен с поста первого вице–премьера России.2006 пожар Сбербанка во Владивостоке.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend