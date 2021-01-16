Чем вреден майонез? Или полезен?

Любимый многими майонез встречается на каждом столе. Известно, что он — враг любой диеты и считается вредным продуктом. Разберемся, есть ли от майонеза польза, и как его приготовить в домашних условиях.

Некоторые ученые утверждают, что прообраз майонеза существовал задолго до его появления

История майонеза

Родиной этого кремообразного соуса считается Франция – впервые его приготовили в 18 веке. Считается, что свое название он получил от слова «mayonnais» - желток, поскольку соус готовится именно из них. Некоторые ученые утверждают, что прообраз майонеза существовал задолго до его появления. Слово схоже с названием чесночно-оливкового соуса «айоли».

Есть и самая романтичная версия происхождения майонеза. Город Маоне в 1758 году подвергся осаде британцев. Жители постепенно съели все продукты, осталось только оливковое масло да яйца. Очень быстро такой рацион всем надоел, особенно высшим чинам. Тогда повар придумал из яиц и масла соус, взбив их вместе и добавив специи и лимонный сок. Соус назвали в честь места появления – маонским соусом или майонезом.

Польза майонеза

В нашей стране майонез обрел свою популярность еще в советские годы. В то время состав соуса строго регламентировался, и покупной продукт был не менее полезен, чем домашний.

Многие современные майонезы, конечно, имеют совсем иной состав, в котором достаточно вредных ингредиентов. Поэтому речь идет именно о пользе качественного, натурального майонеза по традиционному рецепту.

Всем известно, что майонез – очень жирный продукт. Жиры из яичных желтков и растительных масел служат прекрасным источником энергии. Они необходимы для построения клеток, здоровья и эластичности кожи. В целом майонез является эдакой калорийной бомбой, поэтому при скудном рационе, недостатке калорий майонез может поддерживать силы.

Растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами, что крайне полезно для профилактики заболеваний сердца и сосудов.

В майонезе высокая концентрация витаминов Е и F. Они укрепляют организм, ускоряют метаболизм.

Уксус или лимонный сок в составе майонеза являются «кислым» веществом. При пониженной кислотность желудка это помогает процессам пищеварения, а в чистом виде даже отбеливает эмаль зубов.

Вред майонеза

Даже самый качественный или домашний майонез все равно является тяжелой пищей для кишечника. Поэтому есть его можно совсем немного, и лучше в составе других блюд.

Основным минусом майонеза можно назвать высокую калорийность продукта: 600 – 700 ккал на 100 гр продукта. Людям с заболеваниями желудка, кишечника, печени, особенно в стадии обострения, лучше исключить майонез из рациона. Также он не рекомендован пожилым и людям, снижающим массу тела.

«В майонезе домашнего приготовления нет ничего плохого. Даже наоборот. Единственное в чем здесь стоит насторожиться – это в сырых яичных желтках. Куры являются переносчиками сальмонелл. Поэтому предпочтительно выбрать желтки перепелиных яиц - перепелки сальмонеллез не переносят.

Что касается магазинного майонеза, то там используются различные смеси (яичный порошок, сухое молоко), добавки (эмульгаторы, красители, консерванты) – которые придают нужную консистенцию и т.д. Также добавляются усилители вкуса, после которых многим людям хочется еще и еще употребить данный продукт. Полезных веществ там нет», - считает врач-гастроэнтеролог, терапевт, амбассадор сервиса ПроДокторов Инна Мазько.

Применение майонеза в медицине

В медицине майонез не используется, поскольку считается скорее вредным продуктом. Но некоторые применяют его в косметологии. Для этого подойдет натуральный домашний майонез.

Обилие масел и витаминов хорошо питает кожу и волосы, делая их более гладкими. Особенно полезно это при ломкости волос, их сухости, потрескавшейся коже. В качественный натуральный майонез добавляют лимонный сок, мед или перетертую зелень. Это поможет избавиться и от веснушек и пигментных пятен.

Применение майонеза в кулинарии

Майонез многим полюбился в качестве универсального соуса для различных салатов. Его также используют в качестве маринада для мяса. Небольшое количество этого продукта не повредит, и сделает вкус любого блюда насыщенным.

Как выбрать и хранить майонез

Существует три вида майонеза. Самым вкусным из них считают высококалорийный, в котором более 55% жира. Однако, такой продукт подходит не всем, поэтому выпускается майонез и средней калорийности – 40-55%. А в качестве диетического соуса можно выбирать майонез жирностью меньше 40%.

При выборе майонеза обращайте внимание не только на жирность, но и на его состав. В хорошем соусе обязательно присутствуют яйца, растительное масло, горчица. Возможно добавление сухого молока, уксуса. Всех остальных добавок – ароматизаторов, консервантов, красителей и прочих посторонних примесей – в хорошем майонезе не должно быть.

Натуральный майонез хранится совсем недолго, но и стоит весьма дорого за счет качественных ингредиентов. Поэтому не стоит надеяться найти дешевый и качественный майонез – сырье для соуса действительно недешевое. Позволяет снизить цену на продукт добавление различных пищевых добавок, эмульгаторов, поддерживающих однородность соуса и т.д.

Хранится майонез в холодильнике, после вскрытия упаковки срок хранения сокращается.

Источник: КП