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Чубайс назвал "грубейшей ошибкой" отсутствие нового налога для российского бизнеса

10:09 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.

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В качестве примера Чубайс приводит ЕС
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.
Он напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.
"Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому", — выразил мнение Чубайс.
Он считает, что России не удалось "коммерциализировать то, что можно и нужно было" этому подвергнуть.
Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата.
Источник: РИА Новости
бизнес Гайдаровский форум доход климат углеродный налог чиновник экономика Анатолий Чубайс
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