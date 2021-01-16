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Выгорела подсобка одного из зданий возле центрального рынка в Бердске

09:27 16.01.2021 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожар в переулке Промышленном, где располагаются крупные магазины и склады, тушили около трех часов.

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В полночь загорелось здание в центре Бердска

В центре Бердска горело  строение, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

15 января в 23:55 в переулке Промышленном Бердска произошло возгорание в строении. В результате пожара в подсобном помещении огнем повреждена мебель.

Ликвидировали пожар 16 января в 02:43. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели Бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.

Стоит напомнить, что переулок Промышленный находится напротив центрального бердского рынка. Там расположено несколько крупных магазинов и складов.

Подробности - в ближайшее время.

возгорание переулок подсобка пожар ГУ МЧС по НСО
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