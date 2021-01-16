Выгорела подсобка одного из зданий возле центрального рынка в Бердске

Пожар в переулке Промышленном, где располагаются крупные магазины и склады, тушили около трех часов.

В полночь загорелось здание в центре Бердска

В центре Бердска горело строение, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

15 января в 23:55 в переулке Промышленном Бердска произошло возгорание в строении. В результате пожара в подсобном помещении огнем повреждена мебель.

Ликвидировали пожар 16 января в 02:43. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели Бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.

Стоит напомнить, что переулок Промышленный находится напротив центрального бердского рынка. Там расположено несколько крупных магазинов и складов.

Подробности - в ближайшее время.