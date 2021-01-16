Продают автограф Путина за 900 000 рублей в Новосибирске

Автограф датирован 2001 годом. За него продавец просит 900 тысяч рублей. Автограф якобы получен после письменного обращения к Путину с такой просьбой. Подпись стоит под цветной фотографией президента.
- На увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле, не репринт и не автопен. К фотографии прилагается сопроводительное письмо из Администрации Президента, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату, - говорится в объявлении.
Продавец утверждает, что Путин редко дает автографы. Поэтому цена такая высокая. А дешевле продаются, по его словам, или подделки, или автографы не очень хорошего качества.