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Продают автограф Путина за 900 000 рублей в Новосибирске

11:39 16.01.2021 Фото: Скриншот с торговой площадки
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Продавец утверждает, что это не факсимиле, а собственноручная подпись президента. Автограф датирован 2001 годом.

В Новосибирске через сервис бесплатных объявлений Avito продается автограф Владимира Путина. По утверждению продавца, это не факсимиле, а настоящая подпись президента. В качестве доказательства у владельца якобы есть сопроводительное письмо из Кремля, в котором говорится об этом.

Автограф датирован 2001 годом. За него продавец просит 900 тысяч рублей. Автограф якобы получен после письменного обращения к Путину с такой просьбой. Подпись стоит под цветной фотографией президента.

- На увеличенном фрагменте хорошо видно, что это не факсимиле, не репринт и не автопен. К фотографии прилагается сопроводительное письмо из Администрации Президента, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату, - говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что Путин редко дает автографы. Поэтому цена такая высокая. А дешевле продаются, по его словам, или подделки, или автографы не очень хорошего качества.

900 тысяч автограф новосибирск объявление президент Владимир Путин
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