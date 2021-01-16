Экономическая изоляция грозит "полной катастрофой" России, предупредил владелец "Северстали" Мордашов

По его словам, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.

Бизнесмен считает, что запрет на импорт нанесет "тяжелейший удар" потребителю

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, выступая на Гайдаровском форуме, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой». Запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики вдвое.

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.

Отвечая на вопрос модератора — ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Сергея Синельникова-Мурылева — о том, может ли страна отказаться от внешних экономических связей, он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта.

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал он. По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. «Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — добавил бизнесмен.

По словам Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги. «Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот, про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — цитирует Мордашова РБК.

Совладелец «Северстали» признал, что есть необходимость защиты внутреннего рынка и мер его стимулирования, но это не должно заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна. «Она обернется полной экономической катастрофой», — резюмировал бизнесмен.