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Экономическая изоляция грозит "полной катастрофой" России, предупредил владелец "Северстали" Мордашов

10:43 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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По его словам, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.

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Бизнесмен считает, что запрет на импорт нанесет "тяжелейший удар" потребителю

Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, выступая на Гайдаровском форуме, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой». Запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики вдвое.

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.

Отвечая на вопрос модератора — ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Сергея Синельникова-Мурылева — о том, может ли страна отказаться от внешних экономических связей, он напомнил, что Россия очень сильно зависит от экспорта и импорта.

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал он. По его словам, почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. «Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — добавил бизнесмен.

По словам Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги. «Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать. Поэтому все разговоры про автаркию (экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот, про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — цитирует Мордашова РБК.

Совладелец «Северстали» признал, что есть необходимость защиты внутреннего рынка и мер его стимулирования, но это не должно заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна. «Она обернется полной экономической катастрофой», — резюмировал бизнесмен.

Гайдаровский форум изоляция катастрофа экономика Алексей Мордашов Северсталь
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