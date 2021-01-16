Полная таблица индексации пенсии с 2019 по 2021 год. Просто и доходчиво - найди свою

В 2019 году пенсии неработающим гражданам проиндексировали на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна

С 2019 года в России ежегодно проводится повышенная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров. Она осуществляется темпами, опережающими прогнозный рост инфляции. В результате размер прибавки ежегодно составляет около тысячи рублей.

В 2019 году пенсии неработающим гражданам проиндексировали на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%. С 1 января 2021 года страховые пенсии выросли на 6,3%, в результате чего средний размер ежемесячной выплаты достиг 17,5 тыс. рублей.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна. Она зависит от прежнего размера пенсии. В частности, на выплаты более 30 тысяч рублей в месяц в 2021 году могут претендовать граждане, которые до индексации 2019 года получали пенсии в размере более 25 тысяч рублей. А вот граждане, у которых до 2019 года была пенсия 10 тысяч рублей, с 2021 года должны получать более 12 тысяч рублей ежемесячно, следует из информации Пенсионного фонда РФ.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, на сколько повышались различные пенсии россиян в результате индексаций в 2019, 2020 и 2021 годах.