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Стало известно, кто получит выплату в 10 734 рубля на ребенка уже в январе 2021

12:30 16.01.2021 Фото: pxhere
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Беззаявительный порядок продления данного пособия в России будет действовать до 1 марта текущего года.

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Для получения средств есть некоторые условия

Специалисты Пенсионного фонда России уточнили, кто из граждан РФ сможет получить по 10 тыс. 734 руб. уже в этом месяце.

Речь идет о семьях, в которых есть дети. Именно им до конца месяца придет выплата из материнского капитала уже в новом размере. Однако для получения средств есть некоторые условия.

«На ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют право семьи, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года и доход на каждого члена семьи (родители и дети) не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных граждан», — рассказали специалисты ПФР.

При этом размер такой выплаты равен размеру прожиточного минимума. Напомним, что в каждом регионе этот показатель свой.

«В 2021 году размер минимального дохода на одного члена семьи для права на выплату будет составлять 23 012 рублей. Сумма выплаты — 10 734 рубля», — добавили в ПФР.

Специалисты отметили, что для подсчета доходов семьи важно сложить все доходы за последние 12 месяцев, которые предшествовали дате подачи заявления на оформления выплат. Полученную сумму следует разделить на 12, а затем на количество членов семьи. При этом стоит помнить, что в расчет следует брать только родителей и детей.

В ПФР также напомнили, что беззаявительный порядок продления данного пособия в России будет действовать до 1 марта текущего года.

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