Когда о новых выплатах и пособиях объявят пенсионерам и семьям с детьми, стало известно

Если верить большинству прогнозов, со второго квартала следует ждать улучшений. Острый период пандемии пройдет, и в бюджете появятся дополнительные средства.

Эксперт прогнозирует новые меры поддержки не ранее апреля

Дополнительная либо расширенная индексация социальных выплат возможна спустя несколько месяцев, но не раньше апреля, когда станет ясно, как экономика прошла первый квартал и в какую сторону развернется ситуация с пандемией. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

"Пока вопрос в ограниченных средствах бюджета — чтобы помочь всем, денег понадобится больше, поэтому пока индексируют лишь тем, кто наименее защищен — например, семьям с детьми, или людям с особыми заслугами", — указал он.

Согласно подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства, россиянам с 1 февраля могут повысить ряд пособий, выплат и компенсаций. Сообщается, что коэффициент индексации определен в размере 1,049% — по величине инфляции. Она по итогам 2020 года составила 4,9%.

Изменения предположительно коснутся лишь отдельных категорий граждан — подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов. Они также затронут семьи, имеющие детей и других льготников.

Денежной выплатой россиян не успокоить

По словам Тихомирова, упомянутые категории относительно немногочисленны, поэтому больших денег на увеличение выплат не потребуется. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации в российской экономике — если верить большинству прогнозов, со второго квартала следует ждать улучшений. Острый период пандемии пройдет, и в бюджете появятся дополнительные средства.

Тогда и зайдет речь о расширенной или дополнительной индексации, будет определен более широкий круг адресатов.

Не стоит забывать и о думских выборах, намеченных на сентябрь. "Надолго отложить их вряд ли смогут, поэтому за несколько месяцев весьма вероятна традиционная индексация для тех или иных категорий — бюджетников, пенсионеров и т.п. Возможно, решат наконец индексировать пенсии работающим пенсионерам — президент уже поручил проработать этот вопрос. Но обсуждаться все это будет не раньше апреля, когда станут ясны итоги первого квартала", — заключил он.