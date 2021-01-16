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WhatsApp раскритиковали пользователи из-за необходимости рассекречивать информацию

12:12 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook.

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В администрации мессенджера также указали на "дезинформацию, которая создала беспокойство"

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения своей новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Такое заявление сделала администрация WhatsApp в пятницу на своем сайте.

"Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты", - говорится в сообщении.

Как отметили представители мессенджера, то, что отправляют люди друг другу, остается только между ними, и это означает, что сервис "всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения". В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемыми новыми правилами эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики для того, чтобы иметь возможность разъяснить пользователем, в чем она заключается.

"Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp", - указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике. В частности, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика сервиса привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram.

Турецкий регулятор инициировал расследование в отношении обоих соцсетей из-за планируемых мер, а лидер Турции Тайип Эрдоган завел себе Telegram-канал, как и ряд других политиков из других стран, передает ТАСС.

мессенджеры обновление персональные данные соцсети Павел Дуров whatsapp Telegram Facebook
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