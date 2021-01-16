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Чиновник-хам ответит за оскорбления граждан крупным штрафом: С 15 января 2021 поправки вступили в силу

16:25 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Предложено расширить понятие «оскорбление»: унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме. Каковы суммы штрафов?

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Для должностных лиц штраф может доходить до 50 тысяч рублей

За оскорбление граждан чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с возможной дисквалификацией сроком до двух лет.

15 января, вступили в силу поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан.

Что будет считаться оскорблением

Предложено расширить понятие «оскорбление». Под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.

Сколько составят штрафы

  • За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — штраф в размере: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.);
  • За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, — штраф в размере: для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юрлиц – от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.);
  • За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете — штраф в размере: для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) – в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификации на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин, «с хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило».

По его словам, с чиновников, которые представляют власть, спрос больше. «Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», — считает председатель ГД.

Вместе с этим оскорбления и клевета недопустимы в социальных сетях. «У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины», — сказал он.

Источник: Госдума

2021 оскорбления граждан хамство чиновники штраф Вячеслав Володин Госдума
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