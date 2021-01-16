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Где выгуливать собак и как оплачивать работу председателю дома? Ответы на злободневные вопросы по ЖКХ

16:36 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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По вопросу вознаграждения старшего по дому должно пройти собрание собственников. В УК, там подскажут, как правильно это организовать.

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Что делать, если соседи выгуливают собак на детской площадке, и как назначить вознаграждение председателю дома – рассказала эксперт рубрики «Вопросы ЖКХ» Наталья Балабина.

Как осуществляется оплата председателю и совету дома за работу, если большая часть денег остается в управляющей компании?

«В управляющей компании не остается большая часть денег – управляющая компания забирает единственную часть ваших денег за услугу управления, остальные деньги идут на содержание и текущий ремонт.

Для того, чтобы оплачивать вознаграждение председателю совета дома (это не заработная плата), необходимо провести собрание собственников и решить, за какой счет вы будете выплачивать вашему председателю какое-либо вознаграждение. Это может быть либо дополнительная строка в вашей квитанции, либо это может быть сделано за счет коммерческого дохода вашего дома. Например, если на придомовой территории стоит павильон – вы сдаете в аренду участок –, либо на доме расположена реклама. Это все коммерческий доход. В любом случае по вопросу вознаграждения председателю дома должно пройти собрание собственников. Обратитесь в УК, там вам подскажут, как правильно это организовать».

Можно ли выгуливать собак на детской площадке?

«Конечно, категорически нет. По данному вопросу есть несколько нормативных документов, в том числе и правила благоустройства Красноярска, где четко предусмотрено, что на детской площадке выгуливать собак запрещено. Если вы такое увидели, вам необходимо сообщить в администрацию своего района, чтобы этого человека привлекли к ответственности за административное правонарушение».

Источник: tvk6.ru

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