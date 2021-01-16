Давление при коронавирусе: высокое или низкое?

Страх заражения и постоянный стресс из-за широкого распространения вируса и связанных с этим экономических проблем – факторы, которые способствуют возникновению резких перепадов давления.

Медиками обнаружена взаимосвязь между течением COVID-19 и наличием гипертонии у пациента

Основное негативное воздействие COVID-19 на организм человека заключается в том, что из-за повышения температуры и нарушения газообмена серьезно страдают сердечно-сосудистая и легочная системы. При этом прямого воздействия на уровень АД вирус не оказывает, но косвенным образом может повлиять на работу сердца и сосудов. Страх заражения и постоянный стресс из-за широкого распространения вируса и связанных с этим экономических проблем – факторы, которые способствуют возникновению резких перепадов давления.

Есть ли связь между давлением и коронавирусом

Нельзя говорить о том, давление при коронавирусе повышается или понижается только вследствие внедрения и распространения в клетки и ткани патогенной инфекции. Однако медиками обнаружена взаимосвязь между течением COVID-19 и наличием гипертонии у пациента. Тяжелый ход заболевания обусловлены несколькими факторами:

специфика некоторых гипотензивных препаратов;

отсутствие двигательной активности;

паническое настроение.

Самоизоляция и длительное нахождение дома приводят к тому, что человек становится менее мобильным – времяпрепровождение сводится к просиживанию перед телевизором или компьютером и просмотр множественных “страшилок” в новостях. Отсюда возникает необоснованный стресс и тревожный настрой, приводящие к повышению артериального давления.

Немаловажным в таких условиях является отсутствие физической активности. А именно энергичное движение запускает в организме химические реакции, которые помогают кровеносным сосудам находиться в постоянно расширенном состоянии. От интенсивности движения во многом зависит, какое артериальное давление будет при коронавирусе. Кроме того, регулярные физические нагрузки увеличивают эластичность стенок артерий и капилляров.

Даже в условиях всеобщего карантина необходимо не менее 60 минут проводить на свежем воздухе, совершать интенсивные прогулки. Дома нужно обеспечить постоянное проветривание – недостаток кислорода в тканях приводит к снижению защитных сил организма и повышенной вероятности заражения новым вирусом.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что лекарственные средства, широко назначаемые при лечении артериальной гипертензии, могут провоцировать инфицирование COVID-19. Такое свойство приписывают препаратам, относящихся к серии ингибиторов АПФ. Эти лекарства нацелены на увеличение уровня рецепторов АСЕ-2, а именно к оболочкам этих клеток прикрепляется вирус.

Подобные выводы еще не нашли официального подтверждения. Но исследования на эту тему дают основание полагать, что высокая концентрация ферментов АСЕ-2 одновременно со снижением артериального давления позволяют патогену SARS-Cov-2 беспрепятственно проникать к организм человека.

Давление при коронавирусе повышается или понижается

Однозначного ответа на вопрос о том, падает ли или повышается давление при коронавирусе, не существует. Все зависит от состояния здоровья конкретного пациента. Образ жизни, вредные привычки, неполноценный отдых – это внешние причины, от которых зависит, какое давление будет при коронавирусе у взрослых.

По итогам наблюдения за больными COVID-19 разных возрастных категорий была зафиксирована следующая закономерность:

пациенты с хронической гипертонией в анамнезе при ежедневном контроле АД отмечают повышение показателей тонометра;

люди с нормальным давлением чаще всего не ощущают изменений на всем течении болезни, вызванной коронавирусом;

в период, когда у больного высокая температура, может падать давление на фоне общей слабости.

Резкие скачки давления в ту или иную сторону могут быть опасны для коронавирусного больного. Когда показатели АД, даже при условии регулярного приема нужных таблеток, не снижается до рабочих цифр, то это может говорить о тяжелом инфицировании. По статистике 24% общего числа летальных исходов по причине COVID-19 приходится на пациентов с гипертонией.

Если давление беспричинно снижается и сопровождается обмороком, сильным кашлем и резкой слабостью, то это может свидетельствовать о пневмонии и начале поражения центральной нервной системы. При падении АД до уровня 90/50 мм р.ст. прогнозы могут быть весьма неблагоприятны – такое состояние говорит о септическом шоке и может привести к смерти больного.

Какое давление должно быть при COVID-19

В медицинской практике распространено мнение, что сама по себе коронавирусная инфекция никак не влияет на уровень артериального давления. Если у пациента не было проблем с сердечно-сосудистой системой, то показатели АД находятся в пределах возрастной нормы:

систолическое (верхнее) – от 120 до 145 мм рт.ст. у мужчин, 116-159 мм рт.ст. у женщин;

диастолическое (нижнее) – 76-85 мм рт.ст. у мужчин, 72-85 мм рт.ст у женщин.

Помните! Повышение давления у людей со здоровым сердцем может быть вызвано излишней тревожностью, что провоцирует выброс адреналина и рост АД.

Пульс при коронавирусе

По медицинским данным, одним из признаков начала коронавирусной инфекции можно считать частоту сердечных сокращений или пульс. Этот показатель может меняться в зависимости от стадии и формы заболевания:

легкая – пульс составляет 60-80 ударов в минуту, при подъеме температуры выше 38,5ºС может участиться до 100 ударов;

средняя – через 4-7 дней после начала болезни количество ударов может достигать 120, при этом на руке прощупывается с трудом;

тяжелая – может сопровождаться цитокиновым штормом, блокадой сердца, аритмией. Пульс определяется только инструментально – при помощи пульсоксиметра, имеет нитевидный характер;

терминальная – пациент находится на аппаратном дыхании, пульс едва прощупывается и составляет 40 ударов в минуту.

На заметку! Измерять пульс необходимо, когда пациент находится в состоянии покоя. Любая нагрузка ведет к учащению сердечных сокращений.

Низкое

При низком давлении пульс, как правило, не превышает 55-60 ударов в минуту. Это связано с недостаточной работой сердечной мышцы, когда кровь перекачивается с трудом. У больного коронавирусной инфекцией наблюдается общая слабость, сильное головокружение. Особенно ярко проявляются симптомы снижения давления и пульса при резкой смене положения тела.

Нормальное

Обладатели нормального АД реже других ощущают колебания давления или частоты сердечных сокращений. Если коронавирус протекает в легкой форме, такие пациенты с пульсом 80-90 ударов в минуту проходят лечение в домашних условиях. Редкие эпизоды тахикардии могут быть вызваны высокой температурой, приемом горячей пищи и питья, чрезмерной двигательной активностью.

Высокое

У гипертоников сердечно-сосудистая система находится в критическом состоянии – сердце работает “на износ” и не справляется с перекачкой крови по венам и артериям. Пульс чаще всего находится на верхнем пределе нормы – более 90 ударов в минуту в состоянии покоя. Если ЧСС фиксируется на отметке 120 ударов в минуту и более, необходимо принять полусидячее положение и незамедлительно вызвать неотложную помощь.

Чаще всего приступы аритмии наблюдаются у пожилых пациентов, причем высокий пульс в сочетании с повышенным АД не зависит от формы заболевания при COVID-19. Даже легкая степень болезни может сопровождаться давлением до 200 мм рт.ст. и пульсом 100-110 ударов в минуту.

Какое давление при коронавирусе является критичным

Даже при обнаружении коронавирусной инфекции артериальное давление не должно превышать обычные для пациента “рабочие” показатели. Нормой считается АД 110-140/60-90 мм рт.ст. в зависимости от пола и возраста.

Медики призывают не бить тревогу, если разовые перепады АД составляют 10-15 единиц. В таких случаях помогает полноценный отдых, легкое успокоительное (Валериана, Пустырник).

Однако с прогрессированием коронавирусной инфекции может наблюдаться резкое изменение показателей давления в ту или инут сторону. Это связано с тем, что организм ослабляется, вирус поражает сосудистую систему, способствует загущению крови.

Критические цифры артериального давления назвать сложно. Для человека-гипотоника резкое повышение АД на 40-50 единиц может вызвать инфаркт или инсульт. В то же время при тяжелой форме коронавируса у пожилого человека, страдающего хронической гипертонией падение давления до 100-110/65-85 мм рт.ст. нередко становится причиной коллапса. А в сочетании с пневмонией и дыхательной недостаточностью резкое снижение давление может привести к гибели пациента.

Как лечить давление при коронавирусе

Пониженное давление обычно не требует медикаментозного лечения на первоначальной стадии заболевания коронавирусом. Достаточно соблюдать режим, регулярно пить чистую воду для увеличения объема крови, съесть кусочек черного шоколада. Если снижение АД не связано с патологией сердца и сосудов, то через 2-3 часа давление нормализуется.

Лекарственные препараты

Повышенное давление необходимо контролировать с помощью препаратов, назначенных кардиологом или терапевтом. Чаще при коронавирусе назначают бета-блокаторы:

Бисопролол/Конкор – способствует снижению АД и урежению пульса;

Карведилолол – снимает аритмию, нормализует давление;

Небилонг – расширяет сосуды, препятствует возникновению инфаркта и инсульта.

Таблетки из группы бета-блокаторов нужно осторожно принимать при дыхательной недостаточности, поэтому точную схему лечения повышенного давления должен лечащий врач.

Под наблюдением доктора и регулярном мониторинге состояния можно принимать ингибиторы АПФ – эти лекарственные средства хоть и считаются провоцирующими инфицирование коронавирусом, но их эффективность в лечении гипертонии ощутима:

Каптоприл – незаменим при гипертоническом кризе;

Лизиноприл – хорошо снижает давление, применяется при метаболическом синдроме;

Фозикард – препарат последнего поколения.

Важно! При лечении симптомов коронавируса (высокая температура, насморк) нельзя гипертоникам принимать сосудорасширяющие капли в нос и таблетки с кофеином (Цитрамон, Панадол).

Народные средства

Если давление поднимается эпизодически, то можно использовать домашние средства, которые плавно доведут показатели АД до нормы:

Поместить в холодную воду руки до локтевого сгиба, умыться – через 15 минут давление упадет. Чай из ромашки, мяты, мелиссы успокаивает, снижает давление и пульс. Настойка корневищ пиона – улучшает тонус сосудов, нормализует работу нервной системы. Спиртовой раствор валерианы – купирует сосудистый спазм, восстанавливает кровоток.

Быстро снизить давление поможет яблочный уксус – смоченной в нем салфеткой нужно растереть виски, на пятки положить компресс на 10 минут.

Может ли гипертония влиять на течение коронавируса

Хроническое высокое давление – фактор, который отягчает течение болезни при инфицировании COVID-19. По исследованию медиков из Китая четверть больных, у которых зафиксирована тяжелая форма коронавирусной пневмонии, страдала гипертонией. Если учесть, что этот диагноз выставлен более, чем 40% людей среднего и пожилого возраста, риск серьезных осложнений COVID-19 возрастает.

Поэтому жизненно необходимо при повышенном давлении соблюдать предписанные карантинные ограничения, избегать лишних контактов и мест скопления людей, ограничить пользование общественным транспортом. Только забота о собственном здоровье поможет избежать тяжелого заболевания и сохранить хорошее самочувствие.

Источник: coronavirus-monitor