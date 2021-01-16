Хрустальная свадьба - сколько лет совместной жизни7

Символические традиционные названия годовщин свадеб всегда означают какой-либо материал. Вопрос, через сколько лет хрустальная свадьба интересует многих, потому что эта свадьба – очередной юбилей для супругов. Хрустальной свадьбой называют пятнадцатую годовщину совместной жизни супругов. От того, как называется свадьба, зависит то, в каких традициях её праздновать и какие подарки дарить виновникам торжества.
Символическое значение годовщины
Поэтому гости, когда дарят подарки из хрусталя на юбилей, как будто желают им: «Пусть ваш брак будет таким же прочным, как этот минерал, доверяйте друг другу и сделайте ваш союз ещё более красивым».
Как отметить годовщину?
Существуют традиции, связанные с празднованием годовщин после каждого года брака. Все эти традиции связаны с символами, которые есть у каждого юбилея.
- Есть традиция бить старую стеклянную посуду, которая, как говоря, собирает негатив.
- Астрологическая основа праздника гласит, что хрустальная свадьба управляется холодной и недружественной планетой Сатурн, поэтому устраивать большой праздник не стоит.
- На столе обязательно должна быть хрустальная посуда. Если такой посуды в вашем доме нет, то попросите гостей подарить вам её.
- Традиционно на хрустальную свадьбу не принято много готовить – можно ограничиться легким фуршетом, на котором будет много шампанского, разлитого в хрустальные бокалы.
- На хрустальную свадьбу принято надевать светлую одежду.
Гостям можно разослать красивые приглашения на юбилей с изображениями хрустальных бокалов и искристым шампанским. Позаботьтесь о том, чтобы оформить помещение, где будете праздновать – шарики, цветы, украшения – подойдёт всё. Можно праздновать в ресторане, где заказать нужное оформление.
Важная роль отводится поздравлениям. Их можно написать на открытках, сказать устно. Можно написать красивые поздравления в стихах – юбилярам будет очень приятно, особенно если стихи собственного сочинения. Кроме того, такие стихи уже могут стать оригинальным подарком.
Что подарить?
15 лет брака – серьезная дата для семьи. Это юбилейное число, поэтому подарки принято дарить хорошие и дорогостоящие. Конечно, если учитывать специфику праздника, стоит дарить подарки из стекла или хрусталя.
Можно подарить подарки для дома из хрусталя, такие как хрустальные вазы, посуда различного предназначения – тарелки, салатницы, блюдца, рюмки, бокалы и многое другое. Подобных подарков можно найти огромное количество на любой вкус и ценовую категорию.
Более оригинальный подарок – стеклянные или хрустальные статуэтки. Они могут быть просто декоративными или нести символическое значение. Преимущество стеклянных или хрустальных статуэток в их универсальности, ведь они идеально впишутся в любой интерьер. Это очень важно, когда вы выбираете подарок для друзей или родственников.
Хрустальные вазы – один из лучших вариантов подарка мужа своей жене на пятнадцатую годовщину. Супруг может подарить любимой женщине хрустальную вазу, но красиво её преподнести. Дарить жене просто вазу, без цветов – признак плохого тона. Ей будет очень приятно, если утром она проснется и обнаружит в спальне ваш сюрприз, в котором стоит красивый букет её любимых цветов. Согласитесь, приятное поздравление.
Традиционным цветком, который дарят на стеклянную свадьбу, являются орхидеи. На языке цветов, букетом орхидей, мужчина может сказать о свой любви и восхищении красотой своей избранницы. Именно поэтому орхидеи обычно присутствуют на свадьбах.
- Хрустальная годовщина свадьбы – отличный повод освежить отношения и очередной раз напомнить избраннице о вашей любви к ней таким необычным способом.
- Вазу может подарить и женщина мужчине. В этой ситуации ваза может быть оригинальной «упаковкой» для подарка и способом связать нетрадиционный подарок с древней традицией празднования.
- Например, если муж давно хотел сменить телефон, можно положить его в хрустальную вазу и подарить.
- Подарку муж обрадуется, а ваза всё равно будет стоять в вашем общем доме.
- Ещё один интересный хрустальный подарок для мужчины – пепельница, если он курит.
На любой праздник можно подарить красивое ювелирное украшение. Можно связать такой подарок и с хрустальной свадьбой. Очень ценными являются украшения с горным хрусталем, которые нравятся всем женщинам. Кстати, можно купить хрустальную шкатулку, в которой и преподнести супруге украшение.
Романтичный подарок – совместное семейное фото в стеклянной рамке, которое можно повесить в спальне. Можно сделать такую рамку на заказ с совершенно оригинальным дизайном. На заказ можно сделать различные стеклянные статуэтки, которые будут креативным символическим подарком. Можно смело поздравлять и нетрадиционными подарками на свадьбу – гаджеты, парфюмерию, книги, инструменты, картины.
Источник: kakayasvadba