Хрустальная свадьба - сколько лет совместной жизни7

Хрустальной свадьбой называют пятнадцатую годовщину совместной жизни супругов. От того, как называется свадьба, зависит то, в каких традициях её праздновать и какие подарки дарить виновникам торжества.

Хрусталь – очень хрупкий материал, но в то же время это прочный и твёрдый камень

Символические традиционные названия годовщин свадеб всегда означают какой-либо материал. Вопрос, через сколько лет хрустальная свадьба интересует многих, потому что эта свадьба – очередной юбилей для супругов. Хрустальной свадьбой называют пятнадцатую годовщину совместной жизни супругов. От того, как называется свадьба, зависит то, в каких традициях её праздновать и какие подарки дарить виновникам торжества.

Символическое значение годовщины

Принято давать годовщинам символические названия. Хрустальная свадьба – не исключение, все-таки 15 лет вместе. У этого юбилея есть ещё другое название – его называют стеклянной свадьбой. Название годовщине дали не просто так. Достаточно просто оценить качества, которыми обладает хрусталь или стекло, чтобы понять, что это оно символизирует. Хрусталь – очень хрупкий материал, но в то же время это прочный и твёрдый камень. Кроме того, хрусталь прозрачный и имеет множество граней.

Брак после 15 лет совместной жизни удивительно похож на хрусталь. После пятнадцати лет брака супруги всё ещё остаются молодыми и красивыми, их любовь не увядает, а цветет. Пятнадцать лет – долгий срок, поэтому союз достаточно прочный, супруги доверяют друг другу самое сокровенное, абсолютно прозрачны друг перед другом. Тем не менее, молодость обоих делает брак ещё достаточно хрупким, как хрусталь, и открывает для обоих ещё много неопознанных граней, которых хватит на многие годы. Поэтому гости, когда дарят подарки из хрусталя на юбилей, как будто желают им: «Пусть ваш брак будет таким же прочным, как этот минерал, доверяйте друг другу и сделайте ваш союз ещё более красивым».

Как отметить годовщину?

Существуют традиции, связанные с празднованием годовщин после каждого года брака. Все эти традиции связаны с символами, которые есть у каждого юбилея.

Есть традиция бить старую стеклянную посуду, которая, как говоря, собирает негатив.

Астрологическая основа праздника гласит, что хрустальная свадьба управляется холодной и недружественной планетой Сатурн, поэтому устраивать большой праздник не стоит.

На столе обязательно должна быть хрустальная посуда. Если такой посуды в вашем доме нет, то попросите гостей подарить вам её.

Традиционно на хрустальную свадьбу не принято много готовить – можно ограничиться легким фуршетом, на котором будет много шампанского, разлитого в хрустальные бокалы.

На хрустальную свадьбу принято надевать светлую одежду.

Гостям можно разослать красивые приглашения на юбилей с изображениями хрустальных бокалов и искристым шампанским. Позаботьтесь о том, чтобы оформить помещение, где будете праздновать – шарики, цветы, украшения – подойдёт всё. Можно праздновать в ресторане, где заказать нужное оформление.

Важная роль отводится поздравлениям. Их можно написать на открытках, сказать устно. Можно написать красивые поздравления в стихах – юбилярам будет очень приятно, особенно если стихи собственного сочинения. Кроме того, такие стихи уже могут стать оригинальным подарком.

Что подарить?

15 лет брака – серьезная дата для семьи. Это юбилейное число, поэтому подарки принято дарить хорошие и дорогостоящие. Конечно, если учитывать специфику праздника, стоит дарить подарки из стекла или хрусталя.

Можно подарить подарки для дома из хрусталя, такие как хрустальные вазы, посуда различного предназначения – тарелки, салатницы, блюдца, рюмки, бокалы и многое другое. Подобных подарков можно найти огромное количество на любой вкус и ценовую категорию.

Более оригинальный подарок – стеклянные или хрустальные статуэтки. Они могут быть просто декоративными или нести символическое значение. Преимущество стеклянных или хрустальных статуэток в их универсальности, ведь они идеально впишутся в любой интерьер. Это очень важно, когда вы выбираете подарок для друзей или родственников.

Хрустальные вазы – один из лучших вариантов подарка мужа своей жене на пятнадцатую годовщину. Супруг может подарить любимой женщине хрустальную вазу, но красиво её преподнести. Дарить жене просто вазу, без цветов – признак плохого тона. Ей будет очень приятно, если утром она проснется и обнаружит в спальне ваш сюрприз, в котором стоит красивый букет её любимых цветов. Согласитесь, приятное поздравление.

Традиционным цветком, который дарят на стеклянную свадьбу, являются орхидеи. На языке цветов, букетом орхидей, мужчина может сказать о свой любви и восхищении красотой своей избранницы. Именно поэтому орхидеи обычно присутствуют на свадьбах.

Хрустальная годовщина свадьбы – отличный повод освежить отношения и очередной раз напомнить избраннице о вашей любви к ней таким необычным способом.

Вазу может подарить и женщина мужчине. В этой ситуации ваза может быть оригинальной «упаковкой» для подарка и способом связать нетрадиционный подарок с древней традицией празднования.

Например, если муж давно хотел сменить телефон, можно положить его в хрустальную вазу и подарить.

Подарку муж обрадуется, а ваза всё равно будет стоять в вашем общем доме.

Ещё один интересный хрустальный подарок для мужчины – пепельница, если он курит.

На любой праздник можно подарить красивое ювелирное украшение. Можно связать такой подарок и с хрустальной свадьбой. Очень ценными являются украшения с горным хрусталем, которые нравятся всем женщинам. Кстати, можно купить хрустальную шкатулку, в которой и преподнести супруге украшение.

Романтичный подарок – совместное семейное фото в стеклянной рамке, которое можно повесить в спальне. Можно сделать такую рамку на заказ с совершенно оригинальным дизайном. На заказ можно сделать различные стеклянные статуэтки, которые будут креативным символическим подарком. Можно смело поздравлять и нетрадиционными подарками на свадьбу – гаджеты, парфюмерию, книги, инструменты, картины.

Источник: kakayasvadba