Еще одно место утечки воздуха обнаружили на МКС. Протекающий отсек в модуле "Звезда" изолировали

В декабре специалист подмосковного центра управления полетами попросил экипаж МКС постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" до Нового года. Он объяснил это заканчивающимися на станции запасами воздуха для восполнения утечки. По словам специалиста, если экипаж не сможет это сделать, то люки в промежуточную камеру будут держать постоянно закрытыми для экономии воздуха и регулярно ее наддувать.