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Еще одно место утечки воздуха обнаружили на МКС. Протекающий отсек в модуле "Звезда" изолировали

13:07 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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После прибытия "Прогресса МС-16" экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере. В феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции.

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Нет причин для беспокойства—"протекающий отсек изолирован"
Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции прекращен до середины февраля, заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс.
Она уточнила, что протекающий отсек изолировали, а компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце.

"До прибытия следующего "Прогресса" (запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" намечается на 15 февраля. — Прим. ред.) мы изолировали этот отсек (промежуточная камера модуля "Звезда". — Прим. ред.) и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня", — сказала она.

Гатенс отметила, что после прибытия "Прогресса МС-16" экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере. По ее словам, в феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки воздуха.
В декабре специалист подмосковного центра управления полетами попросил экипаж МКС постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" до Нового года. Он объяснил это заканчивающимися на станции запасами воздуха для восполнения утечки. По словам специалиста, если экипаж не сможет это сделать, то люки в промежуточную камеру будут держать постоянно закрытыми для экономии воздуха и регулярно ее наддувать.
Ранее замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко сообщил, что в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал, что экипаж МКС ищет еще одного место утечки воздуха. Он также добавил, что версия усталости металла исключена специалистами, а возможность образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной, передает  РИА Новости.
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