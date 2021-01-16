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Тяжкое преступление раскрыли: Конфликт между соседями закончился дракой и тяжелыми травмами в Новосибирске

12:24 16.01.2021 Фото: МВД
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Подозреваемый пояснил оперативникам, что ссора началась после того, как он сделал замечание своему оппоненту. а потом в ход пошли кулаки.

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Новосибирские полицейские оперативно раскрыли преступление

В Новосибирске полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

15 января в 6.00 из своей квартиры в Городскую клиническую больницу № 1 Новосибирска бригадой скорой помощи был доставлен 50-летний житель Центрального района. Врачи диагностировали у пациента перелом костей черепа и ушиб головного мозга. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 «Центральный» была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 46-летний сосед потерпевшего. Мужчина дал признательные показания.

Как установили полицейские, между соседями в подъезде произошёл конфликт, переросший в драку, в результате которой подозреваемый нанес удары потерпевшему в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Подозреваемый пояснил оперативникам, что конфликт возник после того, как он сделал замечание своему оппоненту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

вред здоровью конфликт уголовное дело ушиб головного мозга ГУ МВД по НСО
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