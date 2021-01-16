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Избивавший свою пленницу за отказ от секса получил тюремный срок

15:30 16.01.2021 Фото: Полиция
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Женщину доставили в больницу, а после лечения выписали. Подозреваемого арестовали, и он сознался в содеянном.

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Фото преступника

В Великобритании суд приговорил к 13 годам тюремного заключения 47-летнего Саймона Спаршатта, который удерживал против воли 40-летнюю женщину и жестоко избил ее.

Как сообщает Metro.co.uk, 20 ноября 2020 года полиция прибыла по вызову в дом жителя Лондона. Им пришлось применить силу, чтобы оказаться внутри.

Там они обнаружили жертву преступника, получившую серьезные травмы. Женщина заявила, что была пленницей Спаршатта, но отказалась заниматься с ним сексом. Тогда мужчина схватил ножку от стула и жестоко избил пострадавшую

Женщину доставили в больницу, а после лечения выписали. Преступника арестовали, и он сознался в содеянном.

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