Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин

Первыми начали прививать в столице основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли.

Москва расширяет программу вакцинации

С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.

Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru

Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно только назвать отрасль.