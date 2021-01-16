16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин

14:59 16.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Первыми начали прививать в столице основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли.

% name% title
Москва расширяет программу вакцинации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Новых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштабНовые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр СобянинЕщё 1160 новостей

С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.

Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно только назвать отрасль.
Пройти вакцинацию могут москвичи в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
вакцинация москва новая категория предприниматели самозанятые Сергей Собянин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы планируете вакцинироваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избивавший свою пленницу за отказ от секса получил тюремный срок
15:30 16-01-2021
Избивавший свою пленницу за отказ от секса получил тюремный срок
Как будем отдыхать в феврале 2021 года? 23 февраля перенесут?
15:20 16-01-2021
Как будем отдыхать в феврале 2021 года? 23 февраля перенесут?
БердскНовых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштаб
15:09 16-01-2021
Новых заразившихся и умерших от коронавируса за сутки на 16 января в Новосибирской области посчитал оперштаб
Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин
14:59 16-01-2021
Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин
Новую схему индексации пенсий предложили в Госдуме. Что изменят? 1
14:50 16-01-2021
Новую схему индексации пенсий предложили в Госдуме. Что изменят?
Перебои с поставками масла и сахара по низким ценам наблюдаются ли в России, ответил глава Минпромторга
14:29 16-01-2021
Перебои с поставками масла и сахара по низким ценам наблюдаются ли в России, ответил глава Минпромторга
Как увеличили пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2021 году? Рассказываем
14:20 16-01-2021
Как увеличили пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2021 году? Рассказываем
Новые выплаты из-за коронавируса нужны россиянам в 2021 году, убежден Кудрин: Год не будет легче 2020-го
14:11 16-01-2021
Новые выплаты из-за коронавируса нужны россиянам в 2021 году, убежден Кудрин: Год не будет легче 2020-го
Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года
14:00 16-01-2021
Как посадить лук севок в открытый грунт весной 2021 года
БердскГде можно окунуться в прорубь на Крещение 19 января 2021 в Новосибирской области. В списке мест Бердска нет
13:46 16-01-2021
Где можно окунуться в прорубь на Крещение 19 января 2021 в Новосибирской области. В списке мест Бердска нет