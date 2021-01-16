Новые категории включил для вакцинации от коронавируса в Москве с 19 января 2021 мэр Собянин

Сюжет: Вторая волна COVID-19
С 19 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых категорий москвичей, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал он.
Мэр напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в столице 5 декабря. Первыми начали прививать основные группы риска — врачей, учителей, социальных работников, затем список этих категорий постоянно расширяли. Как сообщила накануне вице-мэр Анастасия Ракова, теперь для вакцинации не нужна справка с места работы, достаточно только назвать отрасль.
Пройти вакцинацию могут москвичи в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.