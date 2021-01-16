Подробности убийства: В расправе над любовницей обвиняют главу района в Подмосковье Андрея Кулакова

Защита экс-главы настаивает на суде присяжных. На днях стороны закончили знакомиться с материалами дела, теперь решение за прокуратурой, которая должна утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд.

Евгения Исаенкова погибла, предположительно, от рук высокопоставленного любовника Глава Раменского района Андрей Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой.

Не убийство, а находка для сценаристов: тут любовь и ревность, деньги и власть, классический любовный четырёхугольник с обманутыми женой и мужем и даже мистика с куклами вуду и ворожбой.

Но пока вместо сценария весьма прозаичные, но от того не менее любопытные тома, пожалуй, самого громкого уголовного дела последних лет. Речь об убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, заместителя председателя общественной палаты Раменского района Московской области. Обвиняемый тоже персона известная – собственно, первый парень на районе – его глава Андрей Кулаков. Вот уже полтора года он находится в СИЗО по обвинению в тяжком преступлении.

По версии следствия, из ревности 2 мая 2019-го он задушил свою любовницу: умницу, красавицу и местную грозу коррупционеров. Интрижка женатого главы и замужней общественницы тянулась аж с 2013-го года. Официальные вторые половинки влюбленных об изменах, конечно, знали. И если обманутый супруг Исаенковой, а он, кстати, тоже не лыком шит: один из богатейших предпринимателей все того же Раменского, докопался до правды сам, то жену Кулакова во все подробности посветила сама Исаенкова. Последняя вообще всеми правдами и неправдами, к примеру, с помощью гаданий и черной магии, пыталась женить на себе Кулакова. Но закончилось все не свадьбой, а похоронами. На них, был и Кулаков, делавший вид, что убивается исключительно по коллеге, работавшей в соседнем кабинете. Удивление он изобразил, и когда спустя две недели на его руках защелкнулись наручники. Тогда, да и сейчас свою вину он отрицает.

- Не виновен! Я ее любил и только в этом виноват, - всякий раз в судах по продлению ареста повторял Кулаков.

И это его упорство лишь добавляет остросюжетности. Может, и правда не виноват или так любил, что убил: гадают жители всего района. Кстати, решать в конечном счете придется именно им. Защита экс-главы открыто заявляет, что будет настаивать на рассмотрении дела судом присяжных, и по процессуальным нормам это будет именно в Раменском районе. На днях стороны закончили знакомиться с материалами дела, теперь решение за прокуратурой, которая должна утвердить обвинительное заключение. Мы заглянули в дело и, отбросив эмоции, изучили факты.

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тело Исаенковой нашли в ее внедорожнике «Мерседес» в спальном квартале Раменского 3 мая 2019 года. Эксперты установили: «давность наступления смерти: не менее трех суток». Напомним, что тогда в Подмосковье стояла жаркая погода.

И тут внимание! Полиция, в которой уже было заявление мужа Исаенковой о пропаже супруги, оформила тело как: неустановленное. При том, что найдено оно было в машине, по госномеру которой пробить владельца смог бы и стажер.

Несмотря на явно криминальный след, о котором говорила неестественная поза (Исаенкова находилась на полу с согнутыми руками и ногами, у задних пассажирских сидений), сначала рассматривали версии инсульта, инфаркта и других болячек, к делу не имеющих никакого отношения.

Первоначально на место преступления, в обход всех норм и правил, не вызывали криминалистов. Проще говоря, убийство пытались замять. Благо, вмешался главк Подмосковного Следственного комитета. Тогда со своих должностей полетели высокопоставленные сотрудники полиции и кое-кто из районного СК. Но следствию вся эта волокита на пользу явно не пошла: драгоценное время для сбора улик было потеряно.

Так как же была убита Исаенкова? Первоначально выдвинута версия, что убийство совершено в салоне автомобиля, а в качестве орудия удушения использовался платок или какая-то другая ткань. Потом следствие посчитало, что преступник накинулся на Исаенкову еще на улице рядом с авто и душил ее шнуром для зарядки телефона, который нашли в машине. Но позже эксперты признали: шнур – чист. Да и других улик, указывающих, что конфликт начался на улице, тоже не нашли. В самой машине не обнаружили ни одного отпечатка пальцев. То есть убийца протер все поверхности.

Позже следствие остановилось на версии, что Исаенкова сидела на переднем пассажирском сиденье, а преступник на заднем. Оттуда он накинул на ее шею удавку и задушил, закрыв ладонью рот и нос. В подтверждение этой картины на переднем сиденье нашли кровь убитой. Но и тут провал. Версия развалилась после двух последних экспертиз. Было установлено, что у жертвы нет травм и ран, которые могли вызвать кровопотерю. К тому же странгуляционная борозда на шее неполная, что, по мнению экспертов, опровергает сам факт удушения сзади.

По итогам всех экспертиз установлено, что жертва и убийца были на заднем пассажирском сиденье. Ну а чем душили женщину, так и не выяснили.

МОТИВ

С мотивом следствие тоже долго не могло определиться. Первоначально считалось, что убийство Кулаков совершил из-за угроз Исаенковой. Якобы та обещала встретиться с женой главы района и выложить новую порцию правды об адюльтере. Но подтверждений не нашли: ни в переписке любовников, ни в показаниях близких друзей пары. Тогда следствие остановилось на другом мотиве. Он тоже связан с ревностью, но только уже выходящей за пределы любовного четырехугольника. По официальной версии следствия, в ночь убийства Исаенкова рассказала Кулакову об отношениях с другими мужчинами. Именно ревность и спровоцировала агрессию. Ожидается, что эту версию в суде подтвердят свидетели из близкого круга Исаенковой, которые знали об ее интрижках. Их показания есть в материалах уголовного дела. А вот наделавшая в свое время немало шума история про ВИЧ, которым Исаенкова якобы заразила Кулакова, оказалась всего лишь ошибкой. Причем допустили ее эксперты, проводившие комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Вирус иммунодефицита нашли в одной из проб, однако позже анализ сделали снова - и ВИЧ не обнаружили. Уже в СИЗО пробы брали у Кулакова, и тот тоже оказался здоров.

АЛИБИ

По версии Кулакова, в ночь убийства он был в своей квартире вместе с женой и сыном. В тот вечер супруги были в гостях. «Домой вернулись в промежутке времени с 21.00 до 22.00»: такие показания дали экс-глава района и его жена. Супруга первой отправилась спать, а вот Кулаков еще немного посмотрел телевизор. После этого он зашел в комнату сына и пожелал ему спокойной ночи. Кулаков уверят: из квартиры не выходил до утра следующих суток. Это в своих показаниях подтвердила и консьержка.

Из материалов уголовного дела: «Я работаю круглосуточно, и в ту ночь не ложилась спать до 01.00. Кулаков из дома не выходил. Я бы его заметила».

По данным экспертиз, Исаенкову убили в промежутке времени с 00.05 до 00.15. Других свидетелей, которые в ночь убийства видели бы на улице Кулакова, следствие так и не нашло. Отметим, что от дома Кулакова до места убийства чуть меньше двух километров. По версии следствия, этот путь Кулаков прошел пешком и остался незамеченным.

ВИДЕО

История с камерами наблюдения, которые есть на доме Кулакова и на других улицах города, весьма загадочная. Оказалось, что в ночь убийства они попросту не работали. По одной из версий, подсуетиться и удалить записи уже после убийства мог сам Кулаков, во всяком случае административный ресурс главы района мог помочь ему провернуть такой фокус. Но улик, подтверждающих его связь с неисправностью системы, в уголовном деле - нет. Как нет и видеозаписей, хоть как-то опровергающих его алиби.

ПЕРЕПИСКА И ТЕЛЕФОНЫ

Из материалов уголовного дела: «Кулаков в 23.50: «Спокойной ночи!». Исаенкова: 23.51: «Ложусь спать, болит голова».

Это последняя переписка обвиняемого в убийстве и его жертвы. Куда именно отправилась в ночь убийства Исаенкова, она не сообщила ни мужу, ни дочке, которые были в коттедже семьи. Хоть сколько-нибудь подозрительных звонков следствие тоже не обнаружило. Надо сказать, что мобильникам Исаенковой и Кулакова следствие уделило особенно много внимания. Оба Айфона уже в финале следственных действий отравили на экспертизу в Челябинск. Местные хакеры восстановили удаленные фрагменты переписок. Ходят слухи, что такого не делали никогда ранее и нигде в мире. Но уникальная экспертиза, на которую у следствия было много надежд, так ничего и не дала. В телефонах не нашли ничего, что могло бы подтвердить вину Кулакова. Зато обнаружили фрагменты других переписок Исаенковой, в которых ей угрожали третьи лица.

Из материалов уголовного дела: «Дура, всю жизнь не пробегаешь», «Часики тикают».

Вот лишь несколько восстановленных сообщений. Угрозы Исаенкова за месяц до убийства получала с четырех мобильных телефонов, зарегистрированных в разных регионах России. Владельцев установили и опросили. Но их причастность к преступлению установлена не была. Лично с общественницей хэйтеры знакомы не были.

ЭКСПЕРТИЗА ДНК

Главная улика следствия – ДНК Кулакова, обнаруженная под ногтями убитой. По мнению ряда экспертов, показания которых приобщены к уголовному делу, именно Кулаков был последним, до кого дотрагивалась Исаенкова, а значит и убийца именно он. Его ДНК можно было смыть простой водой, а из показаний дочери убитой следует: «мама перед выходом из дома мыла обувь в ванной комнате, после чего помыла руки с мылом». Но могла ли ДНК Кулакова сохраниться после того, как женщина помыла руки? По версии защиты: да.

У Исаенковой были длинные нарощенные ногти. Сам материал, который используют для косметической процедуры, ранее никогда не изучали в части его свойств по хранению ДНК. Судя по всему, в суде спорить о его свойствах будут эксперты.

ТАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Но есть у обвинения еще один козырь. Это тайный свидетель, который сейчас находится под государственной охраной. Его допрос пройдет в суде. Как стало известно «КП», свидетель из близкого круга Кулакова. Ожидается, что в суде он расскажет об откровении Кулакова, который сам признался ему, или все-таки ей, в убийстве.

Источник: КП