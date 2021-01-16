Дистанционное обучение 2021: В каких регионах с 18 января школьники сядут за парты, ответил министр Кравцов

"Несмотря на то что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, слухи о том, что дистанционка навсегда, это не соответствует действительности", - заявил глава Минпросвещения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о начале второго полугодия в российских школах

Брифинг Министра просвещения Сергея Кравцова состоялся 15 января. Он рассказал о работе системы общего образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также о том, как и когда начнут учиться российские школьники во второй четверти.

Вопрос: Сергей Сергеевич, сколько регионов и школ вернулось к очным занятиям после новогодних каникул?

С.Кравцов : Хочу сразу сказать, что нашей главной задачей было сохранение здоровья школьников, родителей учащихся и учителей. Данный приоритет остаётся и в дальнейшей нашей работе. Мы работали в постоянном контакте с регионами весь прошлый год. Эта совместная работа принесла свои результаты. При этом мы неоднократно говорили, что дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование.

После новогодних каникул поэтапно, начиная со следующей недели, школьники возвращаются за парты. С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего 10 школ в семи регионах, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом.

Надо иметь в виду, что есть и иные, сезонные, факторы, влияющие на образовательный процесс. Например, в Якутии на днях температура местами опускалась до минус 50 градусов, что делает невозможным посещение школ. Но это не связано с ковидом.

Хочу подытожить: несмотря на то что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, слухи о том, что дистанционка навсегда, это не соответствует действительности. В то же время обращаю внимание, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Требования Роспотребнадзора хорошо известны: термометрия, проветривание помещений, дезинфекция. Они показали свою эффективность и позволяют нам сохранить здоровье учащихся, родителей и учителей.

Соблюдение этих требований даёт возможность школам вернуться к очному формату обучения. Мы продолжаем мониторить ситуацию и призываем регионы тщательно контролировать выполнение данных требований Роспотребнадзора.

На фоне улучшения ситуации ещё раз обращаюсь ко всем учителям, родителям, ученикам. Будьте внимательны и соблюдайте установленные требования. В целом соблюдение мер безопасности позволит нам держать ситуацию под контролем и беречь здоровье всех, кто задействован в системе образования.

Вопрос: Сергей Сергеевич, есть ли у родителей выбор – водить детей в школу или продолжать обучение дома, дистанционно?

С.Кравцов: В соответствии с действующим законом об образовании у родителей есть право и возможность выбрать форму обучения – очное или домашнее. Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, в освоении материала помогут в том числе возможности цифровой образовательной среды. Ещё раз подчеркну, что она не заменяет систему образования, а дополняет. На первое место мы всегда ставим вопросы образования, а на второе место – вопросы использования информационных технологий в поддержку традиционной системы образования. Мы сейчас активно создаём цифровую образовательную среду, оснащаем школы необходимым компьютерным оборудованием, интернетом, качественным контентом. Цифровая образовательная среда – не замена традиционного урока. Она призвана помочь педагогам, родителям в случае нахождения ребёнка дома давать ему качественное образование, чтобы не было пробелов в знаниях и не понижался уровень качества образования.

Вопрос: Сергей Сергеевич, как ситуация с коронавирусом в целом повлияла на состояние системы общего образования?

С.Кравцов: Конечно, вынужденная ситуация домашнего обучения с использованием дистанционных технологий стала определённым вызовом для системы образования. В этой связи хочу сказать, что мы провели в начале учебного года всероссийские проверочные работы, посмотрели уровень знаний школьников по каждому региону, по каждой школе. В целом каких-то серьёзных опасений нет. Наша задача – чтобы уровень знаний не понизился. Сегодня организована точечная работа с каждой школой по компенсации возможных пробелов, которые возникли у ребят. Также в регионы направлены соответствующие методические рекомендации по корректировке учебных планов, программ – именно для того, чтобы восполнить возможные пробелы в знаниях в связи с домашним обучением.

Но ещё раз хочу подчеркнуть, что каких-то серьёзных опасений, как мы видим по результатам всероссийских проверочных работ, здесь не возникает.