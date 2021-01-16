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Максимальную суточную смертность от коронавируса с начала 2021 года выявили на 16 января в России

15:44 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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В России за сутки выявили 24 092 случая коронавируса, вылечились от инфекции еще 27 311 человек.

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В стране за сутки из-за инфекции умерли 590 человек, это максимальный показатель с начала года

В России в течение суток коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 24 092 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 3 544 623 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил 16 января оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России было выявлено 24 715 случаев коронавируса.

За сутки в стране умерли 590 человек с COVID-19. Это максимальная суточная смертность с начала 2021 года. Накануне скончались 555 пациентов. Общее число летальных исходов — 65 085.

По данным оперштаба, в течение суток в России вылечились от коронавируса ещё 27 311 человек. Днём ранее были выписаны 27 636 пациентов. Общее число выздоровевших за время эпидемии достигло 2 936 991.

16 января за сутки заражаемость коронавирус
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