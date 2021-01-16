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Ограничат перевод пенсий через портал Госуслуг: разъяснения Пенсионного фонда

17:46 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Соответствующий порядок приема и рассмотрения уведомления закреплен в  поправках к регламенту оказания услуги по переводу пенсионных накоплений.

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Нововведение должно обезопасить накопления пенсионеров

Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда. Уведомление позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем.

Нововведение, таким образом, направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и обезопасить их от неправомерного перевода средств, сообщили в Пенсионном фонде.

Приниматься уведомление будет исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении. Решение об ограничении перевода средств через «Госуслуги» планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР. Соответствующий порядок приема и рассмотрения уведомления закреплен в  поправках к регламенту оказания услуги по переводу пенсионных накоплений.

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением, которое также можно будет подать только лично в Пенсионный фонд России.

Напомним, что ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по почте и через многофункциональные центры. Вместе с другими мерами по усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере инвестдохода при досрочной смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски незаконного перевода средств.

Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных накоплений подается лично или через представителя в клиентских службах Пенсионного фонда, остальные заявления направляются через портал госуслуг.

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