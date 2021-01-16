Тройное ДТП на трассе Р-256 в Бердске: выбросило с дороги Mazda-3 от удара с двумя Toyota

В Бердске произошло ДТП с участием трёх авто днем 16 января.
На улице Барнаульской напротив строительного магазина «Бастион» столкнулись Mazda 3, стоявшая на поворот на Агролес в которую сзади въехал минивэн Toyota Wish и выбил Мазду на встречную полосу, где в неё врезался ещё один минивэн Toyota Corolla Spacio.
От удара смятый седан перелетел через сугроб и оказался в кювете. В салоне Мазды и Спасио сработали фронтальные подушки безопасности, сообщает АСТ-54.
«На месте работают сотрудники полиции. Информация по пострадавшим уточняется», — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
Поворот очень опасный: нет отдельной полосы для поворота в посёлок Агролес.
Аварии в этом месте случаются постоянно. Светофоры, установленные на оживлённых магистралях, лишь малой частью помогают снизить аварийность на перекрёстках. Единственный выход для безопасного проезда от улицы Первомайская до окончания посёлка Вега - две дороги в разных уровнях. Главная транзитная дорога должна пролегать по эстакаде, а к ней построены съезды-заезды прилегающих улиц.