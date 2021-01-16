Тройное ДТП на трассе Р-256 в Бердске: выбросило с дороги Mazda-3 от удара с двумя Toyota

На месте работают сотрудники полиции. Информация по пострадавшим уточняется. Авария произошла на повороте в Агролес.

"Мазда" улетела в кювет

В Бердске произошло ДТП с участием трёх авто днем 16 января.

На улице Барнаульской напротив строительного магазина «Бастион» столкнулись Mazda 3, стоявшая на поворот на Агролес в которую сзади въехал минивэн Toyota Wish и выбил Мазду на встречную полосу, где в неё врезался ещё один минивэн Toyota Corolla Spacio.

От удара смятый седан перелетел через сугроб и оказался в кювете. В салоне Мазды и Спасио сработали фронтальные подушки безопасности, сообщает АСТ-54.

«На месте работают сотрудники полиции. Информация по пострадавшим уточняется», — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.