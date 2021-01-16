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Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января 2021 года

21:34 16.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Штаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир до пяти раз в неделю.

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Рейсы будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю

Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января 2021 года. Рейсы будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва - Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва - Доха, три раза в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято исходя из названных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1, и на основе принципов взаимности.

Кроме того, штаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир до пяти раз в неделю.

"Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир до пяти раз в неделю", - говорится в сообщении.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - добавили в штабе.

авиасообщение Индию рейсы в Вьетнам Финляндию и Катар
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