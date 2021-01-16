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Почему полгода протестуют в Белоруссии, президент Лукашенко назвал причину

21:42 16.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Александр Лукашенко: Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу.

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Лукашенко рассказал, почему затянулись протесты

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии затянулись из-за закрытых по причине пандемии коронавируса COVID-19 границ, в том числе со стороны России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала… (тому, что) во времени растянулись эти протесты", - сказал Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде, видеофрагмент интервью она разместила в субботу в своем Telegram-канале. Данный отрывок не вошел в показанную ранее телеверсию интервью на "Россия 1".

По словам главы государства, протестующие в Белоруссии в последнее время "ходили по 10-12 тысяч", а "фотографировали ситуацию и в Telegram-каналы выдавали 200 тысяч (число участников – ред.)".

"Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году - штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт", - сказал Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.

выборы Минск протесты в Белоруссии Александр Лукашенко
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