16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Шторм надвигается на Бердск: сильные порывы ветра и метель прогнозируется на 17 января 2021

21:56 16.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
0

Температура воздуха: дальнейшее ослабление морозов -10, -15°С, местами до -20°С, днём -2, -7°С.

% name% title
Ветер западный, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём с метелями. На дорогах гололедица. Ветер западный, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха: дальнейшее ослабление морозов -10, -15°С, местами до -20°С, днём -2, -7°С.
Телефон единый - 112.

метель сильный ветер шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будьте осторожны!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Интересные вопросы собеседнику
23:00 16-01-2021
Интересные вопросы собеседнику
Умер французский 57-летний банкир Бенджамин де Ротшильд
22:44 16-01-2021
Умер французский 57-летний банкир Бенджамин де Ротшильд
Крещение 2021:Старинные гадания в Крещенский Сочельник и Крещение Господне
22:30 16-01-2021
Крещение 2021:Старинные гадания в Крещенский Сочельник и Крещение Господне
Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР 1
22:25 16-01-2021
Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР
Что снижает артериальное давление: удивитесь, но это - растяжка
22:15 16-01-2021
Что снижает артериальное давление: удивитесь, но это - растяжка
Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают? 1
22:04 16-01-2021
Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают?
Что можно и категорически нельзя делать 17 января на Зосима-пчельника? Народные приметы дня
22:00 16-01-2021
Что можно и категорически нельзя делать 17 января на Зосима-пчельника? Народные приметы дня
БердскШторм надвигается на Бердск: сильные порывы ветра и метель прогнозируется на 17 января 2021
21:56 16-01-2021
Шторм надвигается на Бердск: сильные порывы ветра и метель прогнозируется на 17 января 2021
БердскРПЦ призывает православных верующих не погружаться в купели на Крещение Господне 2021 2
21:48 16-01-2021
РПЦ призывает православных верующих не погружаться в купели на Крещение Господне 2021
Почему полгода протестуют в Белоруссии, президент Лукашенко назвал причину
21:42 16-01-2021
Почему полгода протестуют в Белоруссии, президент Лукашенко назвал причину