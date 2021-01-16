Шторм надвигается на Бердск: сильные порывы ветра и метель прогнозируется на 17 января 2021

Температура воздуха: дальнейшее ослабление морозов -10, -15°С, местами до -20°С, днём -2, -7°С.

Ветер западный, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём с метелями. На дорогах гололедица. Ветер западный, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха: дальнейшее ослабление морозов -10, -15°С, местами до -20°С, днём -2, -7°С.

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