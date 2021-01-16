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Что снижает артериальное давление: удивитесь, но это - растяжка

22:15 16.01.2021 Фото: https://pixabay.com/
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Гипертония является ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и одним из основных предотвратимых факторов риска, влияющих на общую смертность.

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Гипертония является ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и одним из основных предотвратимых факторов риска, влияющих на общую смертность

Новое исследование Университета Саскачевана (USask) показало, что растяжка превосходит быструю ходьбу для снижения артериального давления у людей с высоким артериальным давлением или у тех, кто подвержен риску развития повышенного артериального давления.

Ходьба долгое время была предпочтительным вариантом для врачей, пытающихся помочь своим пациентам снизить кровяное давление.

Гипертония является ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и одним из основных предотвратимых факторов риска, влияющих на общую смертность.

Это новое открытие, опубликованное 18 декабря 2020 года в Журнале физической активности и здоровья, показывает, что растяжка должна быть частью всестороннего плана лечения людей, борющихся с гипертонией.

В то время как предыдущие исследования показали, что растяжка может снизить кровяное давление, исследование USask первое, в котором ходьба противопоставляется растяжке в прямом сравнении в той же группе участников исследования.

ад артериальное давление растяжка
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