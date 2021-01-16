Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР

В Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан рассказали, как 33-летний Владимир Санкин из Уфы убил мужчину, которого принял за педофила. За расправу Санкина приговорили к восьми годам колонии.
Следственное управление СК России по Республике Башкортостан в связи с обсуждением в социальных сетях вынесенного приговора Владимиру Санкину разъясняет установленные следствием факты.
Следствием установлено, что непосредственно перед нанесением Санкиным телесных повреждений погибшему мужчине, последний не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им.
Ранее у себя в квартире погибший мужчина предложил подросткам за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей продемонстрировать ему свои половые органы. После отказа подростков в совершении указанных действий, они свободно покинули жилище мужчины, находились на улице рядом с его домом и кидали в его окно снежки, где встретили находящегося в состоянии алкогольного опьянения Санкина и сообщили ему о предложении мужчины.
При этом погибший не преследовал несовершеннолетних. После этого подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, более 4 часов удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила его смерть. У погибшего не имелось оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Кроме того, следствием установлено, что осужденный забрал у мужчины 1500 рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а 1000 рублей оставил себе.
Из установленных обстоятельств следует, что осужденный не действовал в условиях необходимой обороны и крайней необходимости, поскольку в момент нанесения им телесных повреждений погибшему мужчине реальной угрозы с его стороны в отношении осужденного, подростков или иных лиц не имелось, то есть отсутствовала необходимость обороняться и имелась возможность обратиться в правоохранительные органы.
Тем не менее, осужденный наносил телесные повреждения указанному мужчине до тех пор пока не был остановлен прибывшими сотрудниками полиции.
Ранее самым дешевым убийством был наезд на пешехода на каком-нибудь стареньком корыте.
Сейчас будет популярным купить не корыто, а парочку подростков-свидетелей.
Также и с "Мой дом - моя крепость" , выглядит, как приглашение на казнь в целях самообороны))