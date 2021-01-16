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Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР

22:25 16.01.2021 Фото: https://www.instagram.com/sledcom02/
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Погибший мужчина предложил подросткам за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей продемонстрировать ему свои половые органы.

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Необходимость обороняться отсутствовала, так как прямой угрозы не было, указали в ведомстве

В Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан рассказали, как  33-летний Владимир Санкин из Уфы убил мужчину, которого принял за педофила. За расправу Санкина приговорили к восьми годам колонии.

Следственное управление СК России по Республике Башкортостан в связи с обсуждением в социальных сетях вынесенного приговора Владимиру Санкину разъясняет установленные следствием факты.

Следствием установлено, что непосредственно перед нанесением Санкиным телесных повреждений погибшему мужчине, последний не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им.

Ранее у себя в квартире погибший мужчина предложил подросткам за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей продемонстрировать ему свои половые органы. После отказа подростков в совершении указанных действий, они свободно покинули жилище мужчины, находились на улице рядом с его домом и кидали в его окно снежки, где встретили находящегося в состоянии алкогольного опьянения Санкина и сообщили ему о предложении мужчины.

При этом погибший не преследовал несовершеннолетних. После этого подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, более 4 часов удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила его смерть. У погибшего не имелось оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Кроме того, следствием установлено, что осужденный забрал у мужчины 1500 рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а 1000 рублей оставил себе.

Из установленных обстоятельств следует, что осужденный не действовал в условиях необходимой обороны и крайней необходимости, поскольку в момент нанесения им телесных повреждений погибшему мужчине реальной угрозы с его стороны в отношении осужденного, подростков или иных лиц не имелось, то есть отсутствовала необходимость обороняться и имелась возможность обратиться в правоохранительные органы.

Тем не менее, осужденный наносил телесные повреждения указанному мужчине до тех пор пока не был остановлен прибывшими сотрудниками полиции.

педофил показать половые органы Владимир Санкин
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От редакции

А как надо было осудить?

Аноним, 16 января 2021 22:47
НВР: Оправдать))
Ранее самым дешевым убийством был наезд на пешехода на каком-нибудь стареньком корыте.
Сейчас будет популярным купить не корыто, а парочку подростков-свидетелей.
Также и с "Мой дом - моя крепость" , выглядит, как приглашение на казнь в целях самообороны))

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