С Крещением Господним поздравления в красивых стихах на 19 января 2021 года

Стихи с Крещением Господним – отличный способ порадовать и удивить своих родных сердцу людей.

Святое Богоявление, как еще называют этот церковный праздник, является одним из самых почитаемых среди православных верующих

В преддверии предстоящих праздников хочется всем пожелать любви, благополучия, радости и счастья. А в Крещение Господне наши пожелания становятся волшебными.

Святое Богоявление, как еще называют этот церковный праздник, является одним из самых почитаемых среди православных верующих. Люди со всех уголков планеты окунаются в проруби, освещают воду. Не забывают и про поздравления с Крещением Господним в стихах. Они окутаны особой необычной атмосферой, светлыми эмоциями и прекрасным слогом.

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

***

Пускай в Крещенские морозы

Печали ваши прочь уйдут.

Пусть лишь от счастья будут слезы,



Благие вести пусть придут.

Хочу, чтоб чаще вы смеялись

И не грустили никогда!

Чтобы любовью восхищались,

И были счастливы всегда!

***

В Крещение верь в свою удачу,

Святой водицей омовись!



Пусть станет чище и богаче,Всегда счастливой твоя жизнь!

***

Пусть день Крещения великий

Вам только благодать сулит.

Пусть счастье будет многоликим,

Пусть справедливость победит,

Пусть воцарятся мир и радость



В семье, работе и делах.Пускай божественная благостьПоможет в жизни и мечтах!

***

С Господним вас Крещением,

Пусть Бог пошлёт прощение,

Здоровье и везение,

Надежду и терпение!

***

Пусть Крещение доброе, чистое,

Тебя счастьем одарит сполна

И с любовью взаимной, лучистою,

Принесет тебе море тепла!

Пусть судьба будет ясною, светлою,

В доме радость царит и уют,

А с крещенской водою чудесною,



Все невзгоды из жизни уйдут!

***

Поздравляю всех с Крещением,

С небывалым ощущением,

С чистотой и красотой,

Что дарованы водой!

***

Сегодня древний христианский праздник,



С Крещением Господним вас!Пусть в жизни будет всё легко и ясно,Пусть будет даже лучше, чем сейчас!

Еще хочу вам много пожелать:

Чтоб горестей и бед вы не познали,

Чтоб со здоровьем было всё на «пять»!

Чтоб всё сбылось, о чем мечтали.

***

В день Крещения святого

Вам желаю чистоты

В мыслях, сердце и поступках,

Сбудутся пускай мечты.

***

Как крепки Крещенские морозы —

Пусть крепка будет семья,

Чтоб ни глупости, ни невзгоды



Не омрачали жизнь никогда!

Мы желаем не болеть,

Божественное чудо повидать,

Чтобы был всегда достаток

И главное — не хворать!

***

Пусть крещенские морозы

Не остудят вам сердца.



Вас с Крещением поздравляю,И желаю чтить Творца.

***

Стихи с Крещением Господним – отличный способ порадовать и удивить своих родных сердцу людей. Если сейчас вы не рядом, то таким пожеланием подарите частичку своего тепла и напомните о себе. В такие моменты хочется, чтобы поздравления с Крещением Господним в стихах были небольшим, но ярким лучиком света.

***

Поздравления с Крещением

От меня прими,

Желаю счастья, веры,



Здоровья и любви!

***

Трещат Крещенские морозы,

Великий праздник наступил!

И пусть на небосводе звёзды

Сегодня светят, что есть сил!

Вода сегодня вся святая,

Надо ванну обязательно принять,



Так хочу тебя я, дорогая,В этот день увидеть и обнять…

***

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

***

На Крещение желаю

Все проблемы обуздать

И легко, забот не зная,

К цели весело шагать!

Никогда не волноваться,

Много денег заиметь,

Отдыхать и развлекаться,

На работе не потеть!



Пусть крещенская водица,Унесет ненужный хлам,Чтобы жизнью насладиться,Сохраняя стиль и шарм!

***

Поздравляю вас с Крещением

И желаю долгих лет,

Мира, счастья и прощения,



Жить в любви, без зла и бед!

***

Сегодня светлый праздник

Крещения Господня наступил,

В воду окунуться должен каждый,

Так же Иоанн Христа крестил.

Тебе я пожелаю быть всегда

Здоровым, сильным и любимым,



Пусть не придёт к тебе беда,Пусть будешь ты всегда счастливым!

***

Святой становится вода

Волшебной ночью этой,

С Крещеньем поздравляем вас,

Желаем счастья, света!

***

Вода крещенская святая

Пусть от болезней оградит,

От всех напастей охраняет,

Здоровьем, радостью взбодрит!

Пускай Господнее Крещение,

Одарит счастьем, без помех,

Несет успехи, вдохновение

И озорной, веселый смех!



Любовью пусть тебя завьюжит,Растопит лед былых невзгод,И всем хорошим пусть удружит,На весь чудесный, добрый год!

***

Поздравления примите

С этим праздником святым.

Я в Крещение желаю



Счастьем жить простым, земным.

***

Пусть день Крещения дарует

Вам неземную благодать,

Чтоб только слово «Аллилуйя»

Могли от радости кричать,

Чтоб каждый миг казался чудом,

Чтоб в вашу жизнь любовь вошла,



Чтоб не бывало в жизни трудно,Чтобы улыбка расцвела!

***

С Крещением я поздравляю,

Здоровья тебе я желаю,

Пусть беды смоет вода,

И будет спокойна душа!

***

Пусть смоет все невзгоды

Крещенская вода,

Здоровьем вас на годы,

Одарит пусть она!

Украсит дни удачей,

Избавит от хлопот,

А радости и счастья,

Пусть море принесет!

***

19 января. Крещение Господне.

Тебя я с ним и поздравляю!

Светлый праздник наступил сегодня,

Добра и мира я тебе желаю!

***

От всей души желаю на Крещение,

В мир счастья окунуться с головой!



Пусть боли все, обиды и волнения,Смывает светлою крещенскою водой!Пусть озарится верой и любовьюИ будет милосердною судьба,Пусть радостью, успехами, здоровьем,Одарят тебя Божьи Небеса!

Источник: omolitvah.ru