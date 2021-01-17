С Крещением Господним поздравления в красивых стихах на 19 января 2021 года

В преддверии предстоящих праздников хочется всем пожелать любви, благополучия, радости и счастья. А в Крещение Господне наши пожелания становятся волшебными.
Святое Богоявление, как еще называют этот церковный праздник, является одним из самых почитаемых среди православных верующих. Люди со всех уголков планеты окунаются в проруби, освещают воду. Не забывают и про поздравления с Крещением Господним в стихах. Они окутаны особой необычной атмосферой, светлыми эмоциями и прекрасным слогом.
***
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
***
Пускай в Крещенские морозы
Печали ваши прочь уйдут.
Пусть лишь от счастья будут слезы,
Хочу, чтоб чаще вы смеялись
И не грустили никогда!
Чтобы любовью восхищались,
И были счастливы всегда!
***
В Крещение верь в свою удачу,
Святой водицей омовись!
Всегда счастливой твоя жизнь!
***
Пусть день Крещения великий
Вам только благодать сулит.
Пусть счастье будет многоликим,
Пусть справедливость победит,
Пусть воцарятся мир и радость
Пускай божественная благость
Поможет в жизни и мечтах!
***
С Господним вас Крещением,
Пусть Бог пошлёт прощение,
Здоровье и везение,
Надежду и терпение!
***
Пусть Крещение доброе, чистое,
Тебя счастьем одарит сполна
И с любовью взаимной, лучистою,
Принесет тебе море тепла!
Пусть судьба будет ясною, светлою,
В доме радость царит и уют,
А с крещенской водою чудесною,
***
Поздравляю всех с Крещением,
С небывалым ощущением,
С чистотой и красотой,
Что дарованы водой!
***
Сегодня древний христианский праздник,
Пусть в жизни будет всё легко и ясно,
Пусть будет даже лучше, чем сейчас!
Еще хочу вам много пожелать:
Чтоб горестей и бед вы не познали,
Чтоб со здоровьем было всё на «пять»!
Чтоб всё сбылось, о чем мечтали.
***
В день Крещения святого
Вам желаю чистоты
В мыслях, сердце и поступках,
Сбудутся пускай мечты.
***
Как крепки Крещенские морозы —
Пусть крепка будет семья,
Чтоб ни глупости, ни невзгоды
Мы желаем не болеть,
Божественное чудо повидать,
Чтобы был всегда достаток
И главное — не хворать!
***
Пусть крещенские морозы
Не остудят вам сердца.
И желаю чтить Творца.
***
Стихи с Крещением Господним – отличный способ порадовать и удивить своих родных сердцу людей. Если сейчас вы не рядом, то таким пожеланием подарите частичку своего тепла и напомните о себе. В такие моменты хочется, чтобы поздравления с Крещением Господним в стихах были небольшим, но ярким лучиком света.
***
Поздравления с Крещением
От меня прими,
Желаю счастья, веры,
***
Трещат Крещенские морозы,
Великий праздник наступил!
И пусть на небосводе звёзды
Сегодня светят, что есть сил!
Вода сегодня вся святая,
Надо ванну обязательно принять,
В этот день увидеть и обнять…
***
С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
***
На Крещение желаю
Все проблемы обуздать
И легко, забот не зная,
К цели весело шагать!
Никогда не волноваться,
Много денег заиметь,
Отдыхать и развлекаться,
На работе не потеть!
Унесет ненужный хлам,
Чтобы жизнью насладиться,
Сохраняя стиль и шарм!
***
Поздравляю вас с Крещением
И желаю долгих лет,
Мира, счастья и прощения,
***
Сегодня светлый праздник
Крещения Господня наступил,
В воду окунуться должен каждый,
Так же Иоанн Христа крестил.
Тебе я пожелаю быть всегда
Здоровым, сильным и любимым,
Пусть будешь ты всегда счастливым!
***
Святой становится вода
Волшебной ночью этой,
С Крещеньем поздравляем вас,
Желаем счастья, света!
***
Вода крещенская святая
Пусть от болезней оградит,
От всех напастей охраняет,
Здоровьем, радостью взбодрит!
Пускай Господнее Крещение,
Одарит счастьем, без помех,
Несет успехи, вдохновение
И озорной, веселый смех!
Растопит лед былых невзгод,
И всем хорошим пусть удружит,
На весь чудесный, добрый год!
***
Поздравления примите
С этим праздником святым.
Я в Крещение желаю
***
Пусть день Крещения дарует
Вам неземную благодать,
Чтоб только слово «Аллилуйя»
Могли от радости кричать,
Чтоб каждый миг казался чудом,
Чтоб в вашу жизнь любовь вошла,
Чтобы улыбка расцвела!
***
С Крещением я поздравляю,
Здоровья тебе я желаю,
Пусть беды смоет вода,
И будет спокойна душа!
***
Пусть смоет все невзгоды
Крещенская вода,
Здоровьем вас на годы,
Одарит пусть она!
Украсит дни удачей,
Избавит от хлопот,
А радости и счастья,
Пусть море принесет!
***
19 января. Крещение Господне.
Тебя я с ним и поздравляю!
Светлый праздник наступил сегодня,
Добра и мира я тебе желаю!
***
От всей души желаю на Крещение,
В мир счастья окунуться с головой!
Смывает светлою крещенскою водой!
Пусть озарится верой и любовью
И будет милосердною судьба,
Пусть радостью, успехами, здоровьем,
Одарят тебя Божьи Небеса!
Источник: omolitvah.ru