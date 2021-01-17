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23 января Астероид 2020 PP приблизится к Земле. Начнется ли 2021 год с катастрофы?

22:00 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из расчетов он составляет от 163 метров до 363 метров.

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Размер астероида может достигать 363 метров

Астероид 2020 PP является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 363 метров. Открыт 7 августа 2020 года.

Астероид 2020 PP, впервые замеченный 7 августа 2020 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 381 земной день или 1,04 земных года, максимально удаляясь от него на 167 миллионов километров и приближаясь на 140 миллионов километров.

На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из расчетов он составляет от 163 метров до 363 метров. Астероид 2020 PP является потенциально опасным.

Орбита астероида

На схеме показаны орбиты Меркурия, Венеры, астероида 2020 PP, Земли и Марса.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2020 PP пролетит мимо Земли 23 января в 14:27 по московскому времени на расстоянии примерно 6,96 миллиона километров со скоростью 8 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 30 января 2097 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 7,36 миллиона километров.

Источник: in-space.ru

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